Почему на самом деле опасно смотреть на сварку

На вопрос о том, вредно ли смотреть на сварку, все эксперты отвечают: да, вредно. Это вовсе не миф. Дело в том, что при сварке выделяется спектр, который состоит одновременно из инфракрасных, световых и ультрафиолетовых лучей, причем чем выше интенсивность тока, тем более возрастает мощность излучения.

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При этом яркость видимой части спектра в тысячи раз превышает дозу, допустимую для человека. Ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны не воспринимаются человеческим зрением, но зато способны воздействовать на слизистую, роговицу, сетчатку и хрусталик глаза, вызывая ожоги и повреждения. На профессиональном сленге сварщиков это называется «поймать зайчика», а на научно-медицинском языке - электроофтальмия.

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Офтальмологи предупреждают, что наблюдение за сваркой может привести к фотокератиту. По сути, это ожог роговицы (прозрачной оболочки глаза, покрывающей радужку).

Мы прекрасно знаем, что сами сварщики всегда надевают специальные маски при работе со сварочным аппаратом, соблюдая технику безопасности.

Источники излучения, созданные человеком, в том числе и энергия сварочной дуги, довольно часто приводят к повреждению структуры глаза. Правда, если вы наблюдали за сваркой на расстоянии более 15 метров, и недолго, то вашим глазам, скорее всего, ничего не угрожает: в таком случае ультрафиолетовые волны успевают рассеяться, прежде чем достигнуть вас. А вот если вы подойдете к сварочному аппарату на расстояние вытянутой руки и будете смотреть на искры длительное время, то вы рискуете навсегда испортить зрение.

Если вы не верите, можете провести следующий эксперимент. Возьмите любой предмет черного цвета и поместите его на 15-25 минут в зону воздействия сварочного аппарата. По прошествии указанного времени вы обнаружите, что черное покрытие стало светлым, а местами выгорело. Аналогичное действие оказывает сварка и на человеческие глаза.

Ученые опытным путем вычислили, что при токе дуги 200 ампер максимальное время облучения глаз сварочными излучениями на расстоянии 1 метра от источника может составлять 45 секунд, на расстоянии 10 метров – 75 минут, на расстоянии 30 метров - 11,1 часа. При этом опасно наблюдение даже за отражением дуги на различных поверхностях. Вредно и когда источник находиться сбоку от человека.

Сложные фотохимические процессы в роговице могут приводить не к мгновенному появлению симптомов, а отложенному. Нередко проблемы со зрением начинаются через 4-6 часов, когда человек уже и забыл о своей встрече с раздражителем».

На то, что вы «поймали зайчика», будут указывать мелькающие перед глазами белые пятна, резь и «песок» в глазах, их покраснение и слезоточивость, светобоязнь, помутнение роговицы.