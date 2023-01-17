Почему на самом деле опасно смотреть на сварку

На вопрос о том, вредно ли смотреть на сварку, все эксперты отвечают: да, вредно. Это вовсе не миф. Дело в том, что при сварке выделяется спектр, который состоит одновременно из инфракрасных, световых и ультрафиолетовых лучей, причем чем выше интенсивность тока, тем более возрастает мощность излучения.
При этом яркость видимой части спектра в тысячи раз превышает дозу, допустимую для человека. Ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны не воспринимаются человеческим зрением, но зато способны воздействовать на слизистую, роговицу, сетчатку и хрусталик глаза, вызывая ожоги и повреждения. На профессиональном сленге сварщиков это называется «поймать зайчика», а на научно-медицинском языке - электроофтальмия.
Офтальмологи предупреждают, что наблюдение за сваркой может привести к фотокератиту. По сути, это ожог роговицы (прозрачной оболочки глаза, покрывающей радужку).
Мы прекрасно знаем, что сами сварщики всегда надевают специальные маски при работе со сварочным аппаратом, соблюдая технику безопасности.
Источники излучения, созданные человеком, в том числе и энергия сварочной дуги, довольно часто приводят к повреждению структуры глаза. Правда, если вы наблюдали за сваркой на расстоянии более 15 метров, и недолго, то вашим глазам, скорее всего, ничего не угрожает: в таком случае ультрафиолетовые волны успевают рассеяться, прежде чем достигнуть вас. А вот если вы подойдете к сварочному аппарату на расстояние вытянутой руки и будете смотреть на искры длительное время, то вы рискуете навсегда испортить зрение.
Если вы не верите, можете провести следующий эксперимент. Возьмите любой предмет черного цвета и поместите его на 15-25 минут в зону воздействия сварочного аппарата. По прошествии указанного времени вы обнаружите, что черное покрытие стало светлым, а местами выгорело. Аналогичное действие оказывает сварка и на человеческие глаза.
Ученые опытным путем вычислили, что при токе дуги 200 ампер максимальное время облучения глаз сварочными излучениями на расстоянии 1 метра от источника может составлять 45 секунд, на расстоянии 10 метров – 75 минут, на расстоянии 30 метров - 11,1 часа. При этом опасно наблюдение даже за отражением дуги на различных поверхностях. Вредно и когда источник находиться сбоку от человека.
Сложные фотохимические процессы в роговице могут приводить не к мгновенному появлению симптомов, а отложенному. Нередко проблемы со зрением начинаются через 4-6 часов, когда человек уже и забыл о своей встрече с раздражителем».
На то, что вы «поймали зайчика», будут указывать мелькающие перед глазами белые пятна, резь и «песок» в глазах, их покраснение и слезоточивость, светобоязнь, помутнение роговицы.
Но могут быть и более серьезные последствия. При ожогах второй степени начинается эрозия роговицы, она заметно мутнеет, от конъюнктивы отделяются пленки, на коже появляются пузыри. При ожогах третьей степени вы видите все как сквозь матовое стекло, происходят некротические изменения кожи. Об ожогах четвертой степени свидетельствуют значительная потеря зрения, некроз тканей глаза и конъюнктивы.