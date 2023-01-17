Оказалось, что самая древняя картина в мире создана не людьми

Один из самых горячо обсуждаемых вопросов в истории исследований неандертальцев заключался в том, создавали ли они искусство. И, кажется, учёные нашли этому подтверждение.

Известно, что по крайней мере 65 тысяч лет назад, неандертальцы использовали красные пигменты, чтобы рисовать отметки на стенах глубоких пещер в Испании. В пещере Ардалес недалеко от Малаги на юге Испании они раскрасили вогнутые участки ярко-белых сталактитов. А в пещере Мальтравьезо в Эстремадуре на западе страны они рисовали руками. Есть и другие примеры.