3 ошибки в ударении, которые раньше были нормой

Язык меняется, и неправильное становится правильным — иногда кажется, что так звучит описание одной из главных катастроф современного мира. На самом деле в этом нет ничего страшного. Живые языки постоянно развиваются и "обновляют имидж". Более того, мы, носители, сами им в этом помогаем. Именно такая история у слов, которые "Рамблер" собрал в этом материале.

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Ви́шневый

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Два столетия назад нормативное ударение в этом прилагательном падало на первый слог. Это заметно, например, по стихотворному примеру из произведения Михаила Лермонтова "Тамбовская казначейша":

"На кудри мягкие надета / Ермолка ви́шневого цвета".

Сказать "вишнёвый" в XIX веке тоже было можно. По крайней мере, согласно словарю Владимира Даля. Там два варианта равноправны.

Произношение "вишнёвый" закрепилось как единственно верное в ХХ веке. Считается, что благодаря Чехову. Театральный режиссёр Константин Станиславский вспоминал:

"Послушайте, не Ви́шневый, а Вишнёвый сад", — объявил он и закатился смехом. В первую минуту я даже не понял, о чём идёт речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук "ё" в слове "вишнёвый", точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе".

Сейчас мы не можем представить себе ситуацию, когда назовём вишнёвый компот ви́шневым. Точно так же компот из груш многие называют грушёвым, а из слив — сливóвым. А ведь в этих словах ударение сохранилось на корне, а не переползло на суффикс прилагательного. Так что слово "вишнёвый" — даже сейчас исключение из общего правила.

Звóнит

Стоит переместить в этой форме ударение на "о" — и рискуешь получить статус человека необразованного, убивающего русский язык и не желающего следить за своей речью. При этом не любую ошибку будут считать настолько стыдной и называть "лакмусовой бумажкой безграмотности".

Как минимум, в первой четверти ХХ века "звóнит" спокойно существовало наравне со "звони́т" и встречалось даже на письме — в стихах. Например, у Самойлова:

В колокола не звонят в пост

И нужно ли звони́ть в колокола?

Позже один из равноправных вариантов признали правильным, второй – неправильным. И активно начали об этом говорить. Сейчас ударное "о" в форме "звони́т" допустимо только в разговорной речи.

Во многих других глаголах на "ить" ударение давно, ещё до советского периода, закономерно закрепилось именно на первом слоге. Мы точно не скажем "плати́т", "грузи́т" и "вари́т", хотя раньше это было правильно.

Библиóтека

Это слово, согласно старой норме, произносилось с ударением на "о" — "библиóтека". Так в XVIII веке говорили Кантемир и Тучков, а с ударным "е" — Сумароков и Богданович. В названии известного в середине XIX века журнала "Библиотека для чтения" ударение падало исключительно на "о" — "Библиóтека для чтения". Это подтверждает стихотворение Жуковского:

Друг твердый, а не злой наездник правды;

С журналами другими не воюй;

Ни с "Библиóтекой для чтенья", ни

С "Записками", ни с "Северной пчелою".