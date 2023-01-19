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3 часа назад

Как появилось выражение "притча во языцех"

Мира Маркина

В русском языке немало заимствований из старославянского языка — того самого, для которого составили азбуку Кирилл и Мефодий. Этот язык, хоть и похож на русский, отличается от него и значением слов, и тем, как они ведут себя в предложении. "Рамблер" разбирает яркий пример таких отличий — фразеологизм “притча во языцех”.

Как появилось выражение "притча во языцех"
Фото: PxherePxhere

Это выражение мы используем, чтобы обозначить что-то, что служит предметом всеобщих разговоров, пересудов, сплетен, насмешек. Откуда такое значение — вопрос, ответ на который как раз можно найти в старославянском языке. Дело в том, что у слова “язык” в нем есть также значения "народ", "племя", а во множественном числе "к" перед некоторыми гласными чередуется с "ц". Получается, что "языци" — это народы.

У «притчи» в выражении "притча во языцех" то же значение, что и в современном русском языке. Это краткий рассказ с нравоучительным смыслом наподобие "урока".

Как появилось выражение "закадычный друг"

Пришел фразеологизм из Библии. В Ветхом Завете среди кар, которые постигнут вероотступников, указана следующая:

"И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь".

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