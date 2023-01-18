Россиянка вырастила орхидею с рекордным количеством цветов

Жительница Сургута вырастила орхидею, на которой распустились 40 цветов. Такое буйное цветение произошло при обычных условиях ухода, сообщается на сайте Книги рекордов России.
Художница Луиза Нуретдинова выращивает орхидеи не профессионально. Она призналась, что ухаживает за растениями на интуитивном уровне. Цветок-рекордсмен она называет «Красоткой». Такое имя она дала орхидее, когда первый раз сосчитала на ней 28 соцветий в ноябре 2021 года.
«Когда орхидея принесла 40 цветочков, муж сказал: «Жаль, что никто не видит такой красоты!» И в тот момент мне закралась идея поучаствовать где-нибудь в конкурсе. Тогда я начала мониторить рекордные орхидеи. Результата, как у нас, я не нашла и решила, что наш рекорд нужно зафиксировать», – рассказала Луиза.
Напомним, в 2019 году в Японии нашли орхидею, которая никогда не цветет. А в 2020 году лесах Мадагаскара обнаружили самую уродливую орхидею в мире.