Россиянка вырастила орхидею с рекордным количеством цветов

«Когда орхидея принесла 40 цветочков, муж сказал: «Жаль, что никто не видит такой красоты!» И в тот момент мне закралась идея поучаствовать где-нибудь в конкурсе. Тогда я начала мониторить рекордные орхидеи. Результата, как у нас, я не нашла и решила, что наш рекорд нужно зафиксировать», – рассказала Луиза.