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3 часа назад

Россиянка вырастила орхидею с рекордным количеством цветов

Мир24

Жительница Сургута вырастила орхидею, на которой распустились 40 цветов. Такое буйное цветение произошло при обычных условиях ухода, сообщается на сайте Книги рекордов России.

Россиянка вырастила орхидею с рекордным количеством цветов
Фото: Мир24Мир24

Художница Луиза Нуретдинова выращивает орхидеи не профессионально. Она призналась, что ухаживает за растениями на интуитивном уровне. Цветок-рекордсмен она называет «Красоткой». Такое имя она дала орхидее, когда первый раз сосчитала на ней 28 соцветий в ноябре 2021 года.

«Когда орхидея принесла 40 цветочков, муж сказал: «Жаль, что никто не видит такой красоты!» И в тот момент мне закралась идея поучаствовать где-нибудь в конкурсе. Тогда я начала мониторить рекордные орхидеи. Результата, как у нас, я не нашла и решила, что наш рекорд нужно зафиксировать», – рассказала Луиза.

Напомним, в 2019 году в Японии нашли орхидею, которая никогда не цветет. А в 2020 году лесах Мадагаскара обнаружили самую уродливую орхидею в мире.

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