Что предшествовало полному освобождению Ленинграда от блокады

18 января отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда, ставшего результатом успешной военной операции "Искра".

Фото: ТАСС ТАСС

Поговорили с экспертами о том, почему такое значение придается одной из операций, которая еще не означала ни победы, ни окончательного освобождения города от блокады; что мешало раньше прорвать вражеское кольцо и как пригодился советским военачальникам опыт Суворова

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"Для жителей это значило очень многое — они поняли, что не оторваны от Большой земли. Ведь, понимаете, Дорога жизни — это маленький-маленький и очень тоненький ручеек, который все время бомбили, обстреливали, где гибли люди. Теперь же у людей появилась надежда, что все, наконец-то можно побеждать, а не терпеть", — вспоминает жительница блокадного города Елена Тихомирова.

Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года, когда фашисты захватили Шлиссельбург и окончательно отрезали Ленинград от Большой земли. Это повлекло за собой чудовищные последствия, и дело было не только в невозможности снабжения города продовольствием.

"Этот город — крупнейший промышленный центр, центр судостроения, практически все крупнейшие судостроительные заводы Советского Союза находились здесь. Крупнейший центр танкостроения — на 1941 год именно в Ленинграде, на Кировском заводе планировалось построить 800 танков КВ. Производство артиллерийских систем, боеприпасов, авиадвигателей, приборов, центр оборонной промышленности, самых современных видов вооружения, и конечно же, он должен был сыграть ключевую роль в том, чтобы обеспечивать обороноспособность", — пояснил историк, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, автор ряда книг о блокаде Ленинграда Никита Ломагин.

Промышленные предприятия Ленинграда удалось эвакуировать лишь частично, поэтому город, несмотря ни на что, должен был продолжать работать, поставлять на фронт орудия и технику. Именно поэтому уже осенью 1941 года ценой невероятных усилий и сложнейших расчетов была организована Дорога жизни, за счет которой наладили поставки в город продовольствия и прочих необходимых запасов, а из города везли продукцию предприятий и вели эвакуацию жителей, не задействованных в обороне Ленинграда и на производствах. Естественно, этот узкий коридор, который постоянно подвергался атакам, обеспечивал только минимум огромной потребности связи Ленинграда со страной, и задачей военных было освободить город как можно скорее.

Первые попытки деблокады Ленинграда

Впервые перед частями Красной армии задача прорвать кольцо блокады вокруг Ленинграда была поставлена уже в сентябре 1941 года, однако недостаток сил и сложное положение на других участках советско-германского фронта не позволили решить ее ни в 1941 году, ни в 1942-м. В сентябре-октябре 1941 года были проведены две Синявинские операции: сначала советские войска нанесли встречные удары на Синявино и Мгу, но выполнить поставленную задачу не смогли из-за недостатка сил. Вторая Синявинская операция (20 28 октября 1941 года) началась в момент развернувшегося наступления немецких войск под Тихвином и была прекращена в связи с обострившейся обстановкой на этом направлении.

Тихвинская наступательная операция в ноябре-декабре 1941 года стала первой победой под Ленинградом. Части Красной армии продвинулись на 100 120 км, обеспечив сквозное движение по железной дороге до станции Войбокало и сорвав план создания второго кольца блокады. Успех этой операции позволил наладить работу Дороги жизни и хоть немного улучшить снабжение города. Неудачными были Любанская и Синявинская операции 1942 года, но результатом Синявинской стал срыв вражеского плана штурма Ленинграда в августе. Сразу после ее завершения началась разработка зимнего наступления под Ленинградом.

Маршал ленинградской победы

С апреля 1942 года Ленинградской группой войск Ленинградского фронта командовал генерал-лейтенант Леонид Говоров (1897 1955). С июня 1942-го до конца войны он был командующим Ленинградским фронтом. После полного завершения битвы под Ленинградом летом 1944 года Говоров стал маршалом.

Современные историки сходятся во мнении, что по сравнению с генералами начального периода Великой Отечественной войны он был командующим нового типа — способным решать задачи при ограниченных ресурсах, продвигать достойных и наладить обратную связь с подразделениями на местах.

Говоров превратил Ленинград в город-крепость, создал новые укрепрайоны на подступах и фронтовой резерв, сделал более эффективной контрбатарейную борьбу (ярким ее примером стала операция "Шквал" в августе 1942 года, благодаря которой в осажденном городе состоялась премьера 7-й симфонии Шостаковича).

"И городу, и фронту, и стране нужны были командующие нового типа, потому что успех любой операции зависит от совокупности факторов — нужно иметь ресурсы. И нужна стратегия боя для того, чтобы эти ресурсы использовать, — отмечает историк Ломагин. — При Говорове много чего началось — это не только контрбатарейная борьба, не только повышение качества военной разведки, повышение уровня штабной работы, улучшение дисциплины. Это налаживание обратной связи с офицерами, контроль за их деятельностью. Мало отдать приказ — надо проследить, как он выполняется".

В блокадном городе Леонида Говорова называли "наш ленинградский маршал" или "спаситель", а его внук, заместитель президента Фонда памяти полководцев Победы Алексей Говоров считает, что огромную роль в победе сыграло личное отношение деда.

"Много было талантливых командующих, но, наверное, только ему было суждено защитить город и прорвать блокаду, именно из-за его отношения к Ленинграду", — сказал внук маршала.

По его словам, Говоров "летал на Ораниенбаумский плацдарм на У-2, ночью, рискуя быть сбитым, чтобы поговорить там с офицерами, с солдатами, узнать, как обстоят дела".

Внук маршала вспоминает рассказы о том, каким образом готовились к первой победной операции под Ленинградом советские войска под руководством Леонида Говорова. Немецкие укрепления в районе, где предстояло наступать, называли Невским Измаилом, вспоминая о легендарной победе войск Суворова. Слово "Измаил", как сообщает Алексей Говоров, впервые применил генерал Одинцов, командующий артиллерией Ленинградского фронта, разглядывая в бинокль вражеские укрепления, а конкретно — Восьмую (Дубровскую) ГЭС, которая была захвачена немцами и превращена в натуральную крепость. С его подачи это как-то разлетелось по войскам, и слово "Измаил" стало применяться по отношению к вражескому берегу в общем.

"Дед тренировал их так же, как Суворов своих солдат, когда готовился взять Измаил: в тылу создавались деревянные городки, и солдаты отрабатывали штурм, чтобы каждое действие дошло до автоматизма", — рассказал Алексей Говоров. Солдатам надо было за семь минут преодолеть Неву, забраться на противоположный берег высотой от 6 до 12 м, который немцы к тому же облили водой, чтобы он заледенел. Затем подняться, отработать с приставными лестницами, с "кошками" подъем на такую высоту, преодолеть проволочные заграждения, минные поля, три линии обороны противника — все это скрупулезно, с секундомером в руках проверял сам Говоров.

"Очень интересные технические решения были, — отмечает внук маршала. — Они даже сейчас уникальны. Для того чтобы переправить танки через Неву по льду, инженеры Ленинградского фронта разработали целую систему. Клали рельсы, шпалы, болтами прикручивали рельсы и шпалы ко льду — и они должны были вмерзнуть. То есть это была единая ледово-деревянная конструкция, по которой танки проходили через реку. Использовались знания и наших физиков из Физико-технического института имени Иоффе — они выезжали, смотрели, промеряли лед, советовали, как его можно нарастить — это была уникальная операция".

Конечно же, операция "Искра" не была единоличным успехом Говорова как полководца. Войсками Волховского фронта командовал генерал армии Кирилл Мерецков, от Ставки ВГК в руководстве операцией участвовал маршал Георгий Жуков.

Боевой путь Говорова был связан с Ленинградом до 1946 года — после Победы он был назначен командующим Ленинградским военным округом, а в апреле 1946 года стал главным инспектором Сухопутных войск. И именно он принимал Ленинградский парад Победы на Дворцовой площади 8 июля 1945 года.

Операция "Искра"

Подготовка к наступательной операции в районе Ладожского озера велась в течение декабря 1942 года, и к назначенному Ставкой сроку — 1 января 1943 года — была завершена.

Однако в ход боевых действий вмешалась погода. Командующие Ленинградским и Волховским фронтами, Говоров и Мерецков, обратились к верховному главнокомандованию с просьбой отложить начало наступления до 10 12 января из-за крайне неблагоприятных погодных условий.

Военачальники объясняли необходимость отсрочки тем, что под Ленинградом затянулась оттепель, ледяной покров на Неве был недостаточно устойчив, а болота труднопроходимы — почва в них промерзла лишь на 15 20 см, этого было недостаточно для передвижения танков. К тому же серьезные колебания температуры воздуха — от 0 до минус 15 — градусов создавали туманы, осложнявшие наблюдение за противником. В таких условиях начинать наступление было рискованно. Эта просьба была удовлетворена Ставкой, и старт операции "Искра" назначили на 12 января 1943 года.

"Бабушка (супруга Говорова Лидия — прим. ТАСС) вспоминала, что когда приехала к деду как раз в момент подготовки операции, то спросила его: Леня, а что будет, если операция… ну, не удастся? Ведь уже столько попыток было… А он говорит: Лида, тогда мне остается только одно — головой в прорубь", — рассказал Алексей Говоров.

По его мнению, генерал здесь не имел в виду страх перед Сталиным или что-то подобное — он просто понимал, что права на ошибку у него нет, Говоров очень любил Ленинград и очень глубоко и лично воспринимал трагедию людей, трагедию города.

Прорвать блокаду планировалось на мгинско-шлиссельбургском выступе, в районе Шлиссельбург — Синявино на южном берегу Ладожского озера. Этот участок немецкой обороны шириной 15 км называли бутылочным горлышком. В районе прорыва на каждый километр фронта 18-я армия немецкой группы армий "Север" под командованием генерал-полковника Линдемана имела свыше 20 прочных огневых точек, каждый участок оборонялся большими силами пехоты, на каждом квадратном метре было сосредоточено 12 станковых и 20 ручных пулеметов.

Нанести решающие удары было приказано усиленным 67-й армии Ленфронта и 2-й ударной армии Волховского фронта. Для обеспечения их действий были выделены силы 13-й и 14-й воздушных армий, часть артиллерии Балтфлота и Ладожской военной флотилии.

Наступление началось утром 12 января. Температура воздуха в тот день опустилась до 23 градусов ниже нуля. Погодные условия вынудили отказаться от массированного использования авиации, однако боевые вылеты совершали небольшие группы штурмовиков.

Плотность артиллерии на участке прорыва войск Ленинградского фронта составляла около 144 орудий и минометов на 1 км фронта, на участке наступления Волховского фронта — 180 орудий и минометов на 1 км. Всего огонь по немецким позициям вели более 4,5 тыс. орудий, действия которых были усилены 12 отдельными дивизионами "Катюш". 45-я стрелковая дивизия наступала со знаменитого Невского пятачка — крошечного участка земли в районе Невской Дубровки, который советские войска удерживали около 400 дней.

"В 9 часов 30 минут утреннюю морозную тишину разорвал первый залп артиллерийской подготовки. На западной и восточной сторонах шлиссельбургско-мгинского коридора противника одновременно заговорили тысячи орудий и минометов обоих фронтов. Два часа бушевал огненный ураган <...>. Артиллерийская канонада Ленинградского и Волховского фронтов слилась в единый мощный рев, и трудно было разобрать, кто и откуда ведет огонь. Впереди вздымались черные фонтаны разрывов, качались и падали деревья, летели вверх бревна блиндажей противника. Над землей то тут, то там появлялись серые, быстро оседающие на сильном морозе облачка — испарения от вскрытых огнем болот. На каждый квадратный метр участка прорыва падало два-три артиллерийских и минометных снаряда", — писал в своих мемуарах ("Воспоминания и размышления") о начале операции "Искра" Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

К полудню в наступление на участке от Московской Дубровки до Шлиссельбурга перешли 11 советских дивизий. На участке наступления 136-й стрелковой дивизии играл духовой оркестр, исполнявший "Интернационал" (на тот момент бывший гимном СССР). Первыми двигались штурмовые группы, состоявшие из саперов и пехотинцев. Немцы встретили наступавшие советские части ураганным огнем, однако остановить атакующих не смогли. К концу первого дня наступления расстояние между наступавшими навстречу друг другу 67-й армией Ленфронта и 2-й ударной Волховского фронта составляло 8 км.

Долгожданное соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов произошло через шесть суток наступления на восточной окраине Рабочего поселка №1. Здесь в 9:30 утра 18 января встретились бойцы 1-го батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и бойцы 1-го батальона 1240-го полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.

В 11:45 произошла еще одна встреча полков — к северо-западу от Рабочего поселка №5 встретились подразделения 269-го полка 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта и 424-го полка 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Ровно в полдень воины этих дивизий встретились также южнее этого Рабочего поселка.

В два пополудни над Шлиссельбургом был поднят красный флаг. От вражеских войск было очищено все южное побережье Ладожского озера. В немецкой обороне был пробит коридор шириной 8 11 км. Вечером сообщение о прорыве блокады было зачитано в Ленинграде.

Незамедлительно восстанавливать

Весть о соединении войск Ленинградского и Волховского фронтов в районе Рабочего поселка №1 пришла в осажденный город лишь к вечеру 18 января 1943 года, и первыми ее узнали рабочие ночных смен. Несмотря на поздний час, сразу после того, как по радио было передано внеочередное сообщение Совинформбюро о прорыве блокады, на ленинградских заводах состоялись митинги.

Утром 19 января улицы Ленинграда были украшены флагами, даже незнакомые люди на улицах обнимались и поздравляли друг друга с важной победой. ЛенТАСС так описывал настроения жителей города-фронта в тот знаменательный день: "Радости нет предела. Люди обнимаются, целуются, жмут друг другу руки, поздравляют с прорывом блокады".

Развить успех и отбросить немецкие войска от Ленинграда в январе 1943 года Красной армии не удалось. До снятия блокады оставался еще целый год. Но прорыв блокады имел важнейшее значение для жизни города.

В тот же день, когда было объявлено о прорыве блокады, Ленгорисполком начал готовить план первоочередных работ по восстановлению городского хозяйства, вечером 18 января Госкомитет обороны утвердил новый план строительства железнодорожной магистрали, которая через станцию Волховстрой должна была связать Ленинград прямым сообщением с востоком страны. В тот же день в Шлиссельбург, только что освобожденный от немцев, прибыли инженеры-железнодорожники, которым к 8 февраля предстояло построить более 30 км дороги и два моста через Неву и Назию. В течение 17 суток через участок прорыва была проложена автомобильная дорога.

Прорыв блокады улучшил экономическое положение города, снабжение войск и населения. В Ленинград пошел непрерывный поток продовольствия, топлива и сырья, что позволило развернуть дополнительные производственные мощности и начать более масштабное восстановление городского хозяйства.