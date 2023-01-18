«Похороны мумии Ленина»: что станет с телом «вождя» в земле

Тело вождя лежит в Мавзолее почти 100 лет. И пролежит столько, сколько потребуется, благодаря современным технологиям и стабильному финансированию. После захоронения в землю символ, который важен для тысяч россиян, будет утрачен через несколько десятилетий.

Фото: Русская семерка Русская семерка

За и против

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С конца 80-х к вопросу перезахоронения тела вождя мирового пролетариата возвращаются с завидной регулярностью. У сторонников этого весомых аргументов два – «последняя воля» Ленина и православный обычай. Правда, оба легко опровергаются противниками перезахоронения – завещания Ленина нет, да и странно говорить о соблюдении православных традиций в отношении атеиста.

По последним опросам ВЦИОМ, почти треть россиян категорически против идеи переноса тела Ленина. Еще 18% считают, что нужно подождать. С ними согласен российский президент, который еще в 2001 году на первой Большой пресс-конференции напомнил, что для целого поколения перезахоронение Ленина станет крахом, знаком, что они верили в ложные ценности и прожили жизнь зря.

Фейк о завещании

Впервые о существовании завещания Ильича заговорили в конце 80-х. Летом 1989 года писатель-журналист Юрий Карякин на заседании Первого Съезда нардепов СССР во время обсуждения судьбы тела Ленина напомнил, что он якобы завещал «положить» его на питерском Волковском погосте, рядом с мамой. Слова Карякина подхватили и начали тиражировать как ключевой аргумент сторонники перезахоронения. Приводились записи Бонч-Бруевича, который якобы подтверждал ленинское желание быть кремированным. Хотя на самом деле Ильич, по словам Бонч-Бруевича, говорил о нужности крематориев в стране, а не о собственной кремации.

Когда в 1997-м году вопрос перезахоронения опять начали активно обсуждать, было решено поставить точку в споре. Ельцинская администрация направила в бывший Центральный партархив официальный запрос. Полученная выписка из архива разъясняла, что в бумагах Ильича, его родных и близких не сохранилось ни одного упоминания о том, что Ленин завещал похоронить себя на кладбище – столичном или каком-либо ином.

Зато сохранилось письмо Крупской, которая писала дочери Арманд о том, что Владимира Ильича нужно «похоронить рядом с товарищами, пусть вместе лежат под стенами Кремля». Крупская высказывалась против мавзолея сразу после смерти мужа. «Правда» опубликовала ее обращение, в котором Надежда Константиновна просила «не устраивать памятников, дворцов и пышных торжеств», потому что при жизни Ленин «придавал всему этому крайне мало значения», тяготился подобным вниманием и почестями.

Сложные задачи

Известно, что тело бальзамировалось несколько раз. Первым процедуру выполнил профессор Абрикосов сразу после смерти Ильича. Это была стандартная процедура, которая продлевала сохранность тела максимум на неделю для прощания. Перед ученым не стояла цель сохранить ленинский облик «на века», поэтому он удалил большинство сосудов, по которым тело можно было в дальнейшем качественно пропитать бальзамирующим составом.

Этим он осложнил задачу Збарскому и Воробьеву, которым было поручено «сберечь вождя для длительного прощания». Известно, что после первого бальзамирования видимые признаки разложения на теле Ленина появились через несколько месяцев. У скончавшегося 21 января Владимира Ильича в марте на туловище и голове начали появляться пигментные пятна, изменились черты лица. Нос, ушные раковины, губы, веки — поменяли форму. На пальцах ног начался процесс мумификации.

В монографии Bodies of Lenin антрополог Алексей Юрчак пишет, что группе Збарского-Воробьева удалось выполнить поставленную задачу – сохранить тело, чтобы пролетариат со всей страны успел проститься. Со слов академика Ильи Збарского, который, как и отец, многие годы проработал в мавзолейной группе, была проведена колоссальная работа. Ученые извлекли основные органы, промыли тело изнутри, сделали по согласованию с Партией микроскопические рассечения, чтобы пропитать тело в ванной. Раствор в ней содержал глицерин, ацетат калия, воду и хлорхинин. Все работы заняли четыре месяца, после чего ЦИК СССР признал увековечивание памяти Ленина удавшимся.

Динамическая технология

Огромная заслуга Збарского и Воробьева заключалась в том, что они разработали и внедрили «динамический метод». Он позволяет при регулярном уходе сохранять телу первоначальный облик десятилетиями. Раз в полтора года Мавзолей закрывают на несколько месяцев, чтобы обследовать тело и провести работы по его восстановлению. Все доводы о том, что от «настоящего Ленина ничего не осталось», опровергает академик Юрий Лопухин, который многие годы работал в группе по обслуживанию Мавзолея. Ученый объяснил, что смена биологического материала происходит и у живых людей. За 10-15 лет большинство клеток заменяется, при этом человек остается тем же самым. Так и тело Ленина «меняется» при помощи науки, оставаясь «живее всех живых».

Ученые, пишет Юрчак, сохраняют не только видимые участки тела, цвет кожи, вес, черты лица, но и мельчайшие детали – форму ступней, волосы на груди, пигментные пятна. Бальзамирующую жидкость откачивают и заливают новую. Тело несколько раз погружают в разные растворы, чтобы сохранить подвижность суставов и эластичность кожи. По мнению Юрчака, несмотря на регулярную «починку», подлинными остаются мышцы и суставы, внутренние ткани, почти вся кожа.

Недели, месяцы, годы

Без этих регулярных работ тело Владимира Ильича Ленина, оставленное на воздухе, начало бы разлагаться через неделю. В земле процесс разложения стандартно забальзамированного тела занял бы от полугода до десятков лет. Точные сроки назвать сложно, ведь скорость распада зависит от типа гроба (деревянный, свинцовый и пр.), глубины погребения, типа почвы, климатических условий, среды нахождения (воздух, вода, земля).