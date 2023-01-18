Директор похоронного бюро рассказал о странных просьбах клиентов

Джек Митчелл, занимающийся организацией похорон, поделился самыми странными просьбами покойных. Об этом сообщает Newsweek.

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Митчелл стал директором похоронного бюро в 1995 году. За время работы ему пришлось столкнуться со множеством необычных пожеланий клиентов. Однажды он зашел в комнату, где бальзамировали умершую женщину, и заметил у ее ног маленькую коробку. «Я открыл ее. Внутри лежал маленький белый пудель. Тогда я еще не знал, что женщина желала, чтобы ее похоронили вместе с собакой. Но пудель был еще жив», — рассказал он. Собака была пожилой, поэтому хозяйка приняла решение усыпить ее ради совместных похорон в одном гробу.

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Еще одна странная просьба, с которой столкнулся Митчелл, была связана с отпеванием покойного. «Обычно ушедшего из жизни человека одевают в официальный костюм. Но одна семья захотела, чтобы их умерший родственник вечно покоился в удобной, повседневной одежде, в которой любил ходить по дому: легких джинсах и свитере», — утверждает директор похоронного бюро. Покойного одели в костюм, но когда прошла церемония отпевания, Митчелл вместе с коллегами быстро переодели его в домашнюю одежду и погрузили в катафалк.

По словам Митчелла, некоторые клиенты хотят, чтобы их бальзамировали в необычных позах. Так, один из них перед смертью пожелал, чтобы его забальзамировали в кресле. Он также попросил, чтобы в этот момент по телевизору транслировался футбольный матч его любимой команды. «Я даже слышал о человеке, которого забальзамировали и каким-то образом посадили на мотоцикл. Не знаю, как сотрудникам похоронного бюро удалось сделать так, чтобы он сидел на мотоцикле, но они справились, что, должно быть, очень обрадовало семью покойного», — рассказывает Митчелл.

Он отметил, что всегда старается учитывать предсмертные пожелания покойных и просьбы их близких. «Бытует мнение, что похоронные бюро проводят только традиционные похороны. Но на самом деле мы идем в ногу с тенденциями и переменами. Мы принимаем любые способы, с помощью которых семьи погибших хотят увековечить их память», — объяснил он.