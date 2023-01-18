Огромный тунец утащил рыбака в неизвестном направлении

Огромный тунец сбросил рыбака Марка Ниттла за борт яхты и утащил в неизвестном направлении. Инцидент произошел у побережья американского штата Гавайи. Об этом сообщает New York Post.

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Мужчина рыбачил вместе с другом в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу. Около пяти часов утра он поймал тунца, а затем рыба уронила его за борт. Ниттл мелькнул на поверхности воды, после чего скрылся. Друг бросился за ним за борт, однако уже не смог отыскать товарища.

Полиция и береговая охрана уже организовали поиски Ниттла. Вот, что о случившемся рассказал заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака:

"Как правило, происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что все произошло на большой глубине".

Известно, что тунец ахи может вырастать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов.