Биологи обнаружили, что яд бабочек-монархов вредит им самим

Яд бабочки данаида монарх зачастую оказывает негативное воздействие на ее собственный организм. Статья об этом опубликована в Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.
Представители бабочек вида данаида монарх питаются ваточиком в состоянии гусеницы. Этот умеренно токсичный кустарник позволяет накапливать гусеницам яд, который сохраняется в их теле во взрослом состоянии (стадии имаго). Он делает бабочек ядовитыми для хищников и одновременно придает им яркую предупреждающую окраску, чтобы птицы избегали их есть. При этом эта окраска изменчива: некоторые особи обладают ярко оранжевыми крыльями, другие более тусклые.
Ученые из Университета Эксетера и их коллеги из других институтов решили проверить, как сказывается хранение токсинов растения на состоянии тела бабочки. В частности, вызывает ли хранение токсинов окислительный стресс, который связан с низким уровнем антиоксидантов. Поскольку антиоксиданты можно использовать для синтеза пигментов, они проверили, связано ли количество токсинов в бабочках с их яркостью.
Исследователи вырастили гусениц монарха на четырех разных ваточниках с разной степенью токсичности. Благодаря этому количество поглощенных токсинов насекомыми также было разным. В итоге авторы измерили у взрослых особей концентрацию токсинов-карденолидов, определили уровень окислительного стресса и яркость окраски.
Оказалось, что особи, которые поедали более ядовитый ваточник, испытывали более высокие уровни окислительного стресса. Это означает, что обладание более "мощной" защитой возлагает более серьезную нагрузку на механизм бабочек-монархов. Ученые также обнаружили, что цвет крыльев самцов зависел от того, сколько карденолидов они поглотили и к какому окислительному стрессу они привели. Чем меньше бабочки поглотили яда и чем ниже у них окислительный стресс, тем ярче их крылья.