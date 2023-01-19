Россиянин дал бой стае волков

В Мурманской области рыбак дал бой стае из восьми волков и смог от них отстреляться. Видео с его рассказом опубликовал Telegam-канал «Срочно! Мурманск».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Россиянин рассказал, что ехал по реке, когда его начали окружать волки. Хищники попытались накинуться на мужчину, но тот открыл по ним огонь из карабина и сумел убить двоих, а остальные члены стаи отступили. «Один патрон остался. Позвонил человеку — сейчас приедет. Еще шесть штук рядышком где-то. Надо их бить», — описал свое положение рыбак.

По его словам, напавшие животные точно не были собаки. Мужчина сделал этот вывод из типичного для волков построения, в которое встали хищники.