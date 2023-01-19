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1 час назад

Россиянин дал бой стае волков и остался с одним патроном против шести хищников

Lenta.ru

В Мурманской области рыбак дал бой стае из восьми волков и смог от них отстреляться. Видео с его рассказом опубликовал Telegam-канал «Срочно! Мурманск».

Россиянин дал бой стае волков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянин рассказал, что ехал по реке, когда его начали окружать волки. Хищники попытались накинуться на мужчину, но тот открыл по ним огонь из карабина и сумел убить двоих, а остальные члены стаи отступили. «Один патрон остался. Позвонил человеку — сейчас приедет. Еще шесть штук рядышком где-то. Надо их бить», — описал свое положение рыбак.

По его словам, напавшие животные точно не были собаки. Мужчина сделал этот вывод из типичного для волков построения, в которое встали хищники.

Если в зимнее время опасность для рыбаков и охотников в основном представляют волки, то летом повышается активность и других хищников. В июне 2022 года 69-летний пенсионер из Иркутской области смог отбиться ножом для грибов от разъяренного медведя. Мужчина отправился с собакой в лес за черемшой и грибами. В ольховнике он встретил хищника, который накинулся на россиянина. Мужчина не помнит, как добрался до дома после нападения. Врачи диагностировали у него рваные раны и перелом руки.

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