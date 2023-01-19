Великий пост 2023: даты, суть, календарь питания

Для православных христиан Великий пост имеет огромное значение. Это время очищения и самоотречения, молитв и стремления к Богу.

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«Рамблер» рассказывает, когда в этом году начнется Великий пост и как его нужно соблюдать.

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Великий пост в 2023 году

Начало Великого поста зависит от того, в какой день будет Пасха. В 2023 году Пасха выпадает на воскресенье – 16 апреля. Пост длится семь недель. Это значит, что в этом году его начало придется на 27 февраля.

В чем суть Великого поста

У многих пост ассоциируется, в первую очередь, с ограничениями в питании. И некоторые люди используют пост как повод сесть на диету. Конечно, же к настоящему посту все это не имеет никакого отношения, и если нужна диета, то не стоит ее называть постом.

Главный смысл поста в воздержании от искушений. Конечно, пища тоже может быть искушением и еще каким, но не только и столько.

Как появился Великий пост

Существует версия, что после своего крещения Иисус удалился в пустыню, где находился сорок дней и ночей без еды и воды и все это время молился. Но есть и другая версия. На заре христианства люди могли пройти таинство крещения лишь в определенные дни в году, как правило, это были дни больших праздников, например, Пасхи. Чтобы подготовиться к этому событию, нужно было долгое время поститься и молиться. Со временем другие христиане стали присоединяться к посту, чтобы поддержать таким образом тех, кто только планирует принять христианство.

Кому нельзя соблюдать пост

И хотя церковь приветствует всевозможные ограничения, есть люди, которым не рекомендуется соблюдение поста:

Беременные и кормящие женщины,

Дети,

Люди, болеющие острыми или хроническими заболеваниями.

Другими словами, соблюдать пост можно только тем, кто здоров, если говорить об ограничении питания. Но не в этом главный смысл поста, а в воздержании от соблазнов и искушений.

Что нужно делать во время Великого поста

Молиться. Если вы никогда не молились до этого, попробуйте начать с одной молитвы в день. Почитайте Евангелие. Если молиться у вас получается, начните ходить в храм. Если ваши воскресенья и без поста начинаются с церковной службы, можно ходить в церковь и в будние дни.

Помогать людям. Не отказывайте тем, кто нуждается в помощи, возможно, это довольно близкий вам человек, который действительно нуждается, не решается к кому-либо обратиться.

Радоваться. Уныние считается одним из больших грехов, научитесь замечать хорошее в людях и видеть красоту каждый день.

Бороться с собственными грехами. В мгновение ока стать праведником не сможет ни один живой человек на земле. Но это и не нужно. Начните с малого. Возьмите одну дурную привычку и попробуйте от нее избавиться.

Календарь поста

Неделя перед постом называется Великая сырная седмица, а в народе – Масленица. Уже на этой неделе принято отказываться от мяса, зато блинов, сметаны, творога и других молочных продуктов можно есть сколько угодно. На последний день Масленицы приходится Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост. Сам пост состоит из двух этапов:

Святая четыредесятница – основной пост

Страстная седмица – самая сложная неделя с большими ограничениями.

Святая четыредесятница

27 февраля – полное воздержание от пищи

Вторник, четверг – горячая пища без масла

Понедельник, среда, пятница – сухоядение

Суббота, воскресенье – пища с маслом

8 апреля – разрешается рыбная икра

9 апреля – можно есть рыбу

Страстная седмица

10, 11, 12 – сухоядение

13 апреля – горячая пища без масла

14 апреля – воздержание от пищи

15 апреля – горячая пища без масла

Сухоядение подразумевает отказ от термически обработанной пищи. Исключение составляет хлеб. Хотя некоторые трактовки подразумевают, что запеченная пища тоже может считаться подходящей для дней, в которые принято придерживаться сухоядения.

Завершение поста – Пасха

Подготовка к Пасхе начинается за несколько дней до нее. Так, в Страстной четверг принято красить яйца, а в пятницу – печь куличи и готовить творожную пасху. В субботу в храмах после службы целый день освящают куличи и яйца. А вечером начинается пасхальное богослужение. В воскресенье разрешается есть все, что было приготовлено накануне. Но во всем следует соблюдать меру. После таких строгих ограничений нельзя сразу нагружать желудок тяжелой и жирной пищей. Попробовать за праздничным столом можно все, главное – не переедать, иначе это грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом. Организм за семь недель строгого поста отвыкает перерабатывать такую пищу. Возвращаться к привычному питанию нужно постепенно.