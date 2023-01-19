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1 час назад

Женщина нашла своего двойника в интернете и удивила мать

Lenta.ru

Жительница штата Техас, США, нашла своего двойника из штата Северная Каролина и удивила мать. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина нашла своего двойника в интернете и удивила мать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американки Дженнифер и Амбра познакомились в интернете на платформе Twin Strangers, которая позволяет пользователям найти похожих на них людей. «Однажды я пришла домой с работы и прочитала об этом сайте. Я просто ввела свои параметры, а там оказалась она», — объяснила Дженнифер. Шокированные поразительным сходством женщины решили увидеться в Техасе.

Амбра рассказала, что очень нервничала перед встречей со своим двойником. «Когда я наконец увидела ее, я подумала: "Боже мой, существует еще один человек с моим лицом"», — вспоминает она. Позже Дженнифер решила познакомить Амбру со своей матерью, чтобы проверить, сможет ли она их отличить. Увидев новую знакомую дочери, изумленная женщина подтвердила, что они действительно очень похожи. Мать Дженнифер даже захотела изучить родословную Амбры, чтобы удостовериться, что они не родственники.

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