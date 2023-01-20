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45 минут назад

Парень перестал общаться с семьей из-за неожиданного тоста матери на его свадьбе

Lenta.ru

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее муж перестал общаться с семьей из-за неожиданного тоста его матери на их свадьбе. Во время своей речи женщина заговорила о бывшей девушке парня, чем испортила торжество.

Парень перестал общаться с семьей из-за неожиданного тоста матери на его свадьбе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста написала, что познакомилась со своим мужем Джейком три года назад. Парень сделал девушке предложение через год после встречи, после помолвки они узнали, что ждут ребенка. Однако родители Джейка были против этого брака.

«День нашей свадьбы начинался отлично, мы с моим на тот момент женихом слушали тосты, а затем пришла очередь моей свекрови», — вспомнила героиня истории.

По ее словам, женщина начала свою речь с добрых вещей и благословения их союза, но в какой-то момент начала говорить о бывшей девушке Джейка: изначально она написала речь для сына и его экс-возлюбленной, потому что считала, что им суждено было быть вместе.

«Затем она заявила, что теперь Джейк ждет ребенка и имеет жену, которую не одобрил бог», — передала рассказчица слова свекрови.

«Я посмотрела на Джейка в полном шоке, его лицо было ярко-красным. Он стал ругаться с матерью, а я провела на выход всех родственников со стороны мужа», — рассказала автор. После свадьбы, как отметила девушка, родственники ее супруга не прекращали звонить ей и обвинять в том, что они скрывали от всех беременность и выгнали всех после того, как мать Джейка благословила их брак.

«Мой муж оборвал все контакты со своей семьей», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи осудили свекровь автора за грубую речь на свадьбе. По мнению большинства комментаторов, невеста могла позволить себе выгнать со свадьбы людей, которые неуважительно к ней отнеслись. Кроме того, некоторые отметили, что девушка имеет право хранить свою беременность в секрете.

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