Как китайцы отмечали Новый год во Владивостоке 120 лет назад

С открытием границ Китая возвращается и давняя традиция приморцев праздновать Новый год еще и по восточному календарю.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

В 1903 г. во Владивостоке также встречали год Черного Кролика. Приехавший тогда в город петербуржец так описывал свои впечатления: «В манзовских кварталах Владивостока (местах проживания приезжих китайцев) большое смятение. В узких и кривых переулках, изрезывающих эту часть города, — толпы народа.

Видео дня

Уже довольно поздно, а между тем длиннокосые «сыны неба» — преимущественно рабочие, обитающие здесь, — обыкновенно спящие уже в эту пору мирным сном в глубине своих почерневших от непогоды и покосившихся от времени фанз — снуют взад и вперед между своими вросшими в землю лачугами, перебегают с места на место, собираются группами и то оживленно лопочут друг с другом на своем непонятном языке, то испускают отрывистые, гортанные восклицания, силясь перекричать вой бурного ветра.

Расставлены зажженные свечи, бумажные фонари, курения, предназначенные в жертву богам. У богатых людей на почетном месте красуется также горшок с национальным китайским цветком — красной лилией.

Ровно в двенадцать часов все обитатели фанз уже в сборе. Опрятные, свежевымытые — в них совсем не узнать тех замасленных, грязных, отрепанных манз, которых глаз привык ежедневно встречать на улицах города.

Сегодня — ночь покаяния, ночь очищения от накопившихся за год грехов. Двери фанз открываются настежь, чтобы облегчить доступ в них верховным существам, обитающим на небе. И когда, по предположениям верующих, духи приблизятся к их убогим лачугам, все обитатели фанз кидаются на колени к открытым дверям и долго вымаливают в таком положении прощения духов земных и небесных.

Получив прощение верховных существ, манзы поднимаются на ноги и, обернувшись к освещенному свечами столу, поклоняются домашним духам и своим умершим предкам.

После этого начинается ужин. Около трех часов ночи в манзовских кварталах все уже спят. На другой день, около полудня, начинаются взаимные визиты китайцев. В этих визитах проходят первые пять дней. Визит, проделанный позже этого срока, уже считается крупным оскорблением, которое можно смыть только кровью обидчика.

На улицах города в эти дни очень людно. Толпы манз в лучших одеждах, с надетыми на головы оригинальными шапками, сверкающими своими ярко-пурпурными верхами, важно выступают посреди улицы, направляясь большими группами к кому-нибудь из общих знакомых с визитом. В этих разряженных манзах, с чувством необыкновенного достоинства и с гордой осадкой торжественно шествующих под звуки китайского гонга, совсем не узнать вчерашних смиренных, приниженных кули, робко жавшихся к забору при встрече с вами».

«Наиболее сильное впечатление сохранилось у меня от празднования китайского Нового года по лунному календарю, — вспоминал один из студентов Восточного института во Владивостоке. — Непременным правилом для каждого китайца является обязанность уплатить до нового года долги — в противном случае должник не может спокойно праздновать. Этот обычай выполняется с особой тщательностью, причем, уплатив долги, китаец непременно спросит у своих кредиторов, полностью ли он отдал долг, все ли оплатил. При всех невзгодах, бедности китайцы строго соблюдают этот ритуал, заблаговременно готовятся к празднику.

В китайских лавках в это время шла бойкая торговля: продавали красные бумажные фонарики, разноцветные ленты, хлопушки для изгнания духов. Существует поверье, что спокойно праздновать Новый год можно лишь тогда, когда из дома будут изгнаны «злые духи». И входить в дом только после их салюта».

22 января 2023 г. наступит очередной год Черного Кролика. В Китае он символизирует бессмертие — именно такого Лунного кролика, толкущего в ступе порошок бессмертия из волшебных персиков, на Востоке усматривают в очертаниях темных пятен на Луне.

Почему именно 40-й год? По древнему китайскому календарю главной планетой считается Юпитер — глава духов и демонов. За 12 лет этот «глава» совершает обход своих небесных владений, проходя через 12 самых главных созвездий. Это движение составляет цикл. На каждый цикл выпадает своя стихия. Стихий пять: земля, вода, огонь, дерево, металл. Таким образом, полный цикл прохождения Юпитера через 12 планет при всех стихиях состоит из 60 лет (12х5). 40-му году Кролика будет соответствовать элемент вода, планета Меркурий.

Согласно китайским обычаям на пятый день нового года стоит провести обряд проводов демона бедности — бумажную фигурку человека вынести за ворота и сжечь. На дверях необходимо вывесить изображения духов-стражей вашего дома, а во дворе разбросать стебли полыни, хруст которых отпугивает демонов. Хорошо отпугивают демонов и петарды.

Ночью дома стоит держать зажженную свечу, которая будет отпугивать Сюйхао — демона пустоты и убытка. Необходимо поставить портреты умерших, перед которыми зажигать благовония и молиться: «Уважаемый дедушка, уважаемая бабушка, просим вернуться домой и поесть пельменей».

Китайские пельмени также являются символом богатства, ибо их форма напоминает форму золотых и серебряных слитков, раньше ходивших в Китае в качестве денежных единиц. Ну а чтобы ушедшие родственники как можно меньше нуждались во всем, перед Новым годом принято сжигать специальные жертвенные деньги, которые в виде дыма пополняют их небесные кошельки.

Если у россиян празднование Нового года длится одну ночь, то у китайцев новогодние торжества продолжаются с первого дня первой Луны года до полнолуния, на которое приходится Праздник фонарей. Столь длительные празднества объясняются тем, что в китайском новогоднем торжестве объединяются сразу три праздника — Праздник прихода весны, Праздник поминовения усопших и День всех влюбленных — Юань сяо.

Новый год, начавшись 22 января (с появлением новой луны), закончится Праздником фонарей — Юань сяо 5 февраля — в день, когда луна будет полной. Фонари символизируют плодородие и единение живых и мертвых. Если само начало нового года — это камерный, семейный, тихий праздник, то его конец Юань сяо — это время карнавалов, гуляний, гаданий. Вечером зажигают фонари, пускают фонари по воде, запускают в небо — таким образом как бы отправляя посылки в будущее — в хорошую судьбу.

Обязательно вывешивание красных фонариков и у себя дома. «Чтобы чаще господь замечал»… В этот день набирают и новых работников — они приносят удачу.

Этот праздник — аналог Дня Святого Валентина — Дня всех влюбленных. В этот день все выходят на улицу в поисках своей половинки. Поэтому все гуляют, ходят в театр, кино, дискотеки. Девушки бросают апельсин в реку с написанным на нем телефоном. Мужчина, поймавший его, если апельсин покажется сладким, звонит девушке для знакомства. Сладка будет и их жизнь. Если вкус горький или кислый, зачем звонить?..

Согласно преданию, если смотреть в воду в ночь на Юань сяо, лицо станет белым и красивым. Поэтому девушки склоняются над колодцами, «стремясь красотой уподобиться Луне».

Непременным условием празднования Нового года в Китае считается его празднование с родителями на родине. Поэтому перед Новым годом начинается массовая миграция. В течение новогодних праздников железные дороги в Китае перевозят более 2 млрд пассажиров, что является крупнейшей массовой миграцией людей в мире.

Все стремятся домой, несмотря ни на что. Так, в 2009 г. китайский рабочий, у которого украли все деньги, проделал пешком 34-дневный путь длиною в 800 км, чтобы поздравить свою 70-летнюю мать с Новым годом по лунному календарю. Свой затянувшийся путь домой 30-летний сварщик, уроженец провинции Хэнань, начал за несколько дней до китайского Нового года во Внутренней Монголии. На железнодорожной станции, где мужчина собирался купить билет домой, у него украли документы, мобильный телефон и все сбережения — 292 доллара.

Пострадавший обратился в полицию, и ему выписали билет до Пекина. Однако столичные ведомства помочь с билетом до дома не смогли, а ограничились лишь предоставлением пищи и места проживания. Тогда рабочий решил отправиться домой пешком, собирая по дороге бутылки и сдавая их, чтобы заработать на пропитание. Шел рабочий ночью, а спал днем, так как единственное одеяло не согревало холодными зимними ночами. Через 34 дня он прибыл в столицу провинции Хэнань. Полицейские, обнаружившие подозрительного неопрятного мужчину в стоптанных башмаках, купили ему билет и отправили до родного городка.