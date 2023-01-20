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1 час назад

Женщина с заболеванием кожи пожаловалась на упреки коллег из-за внешности

Lenta.ru

Сотрудница отдела продаж Натали Роуз из Великобритании, страдающая заболеванием кожи, пожаловалась на критику коллег по поводу ее внешности. Соответствующую историю публикует издание Independent.

Женщина с заболеванием кожи пожаловалась на упреки коллег
Фото: Lenta.ruLenta.ru

33-летняя героиня материала рассказала, что в детстве ей диагностировали розацеа (хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов — прим. «Ленты.ру»), из-за чего ее кожа часто краснеет. По словам женщины, в один из рабочих дней она столкнулась с упреками со стороны руководителя, который сравнил ее лицо с помидором. «Он даже спросил, заразно ли это», — посетовала британка.

Помимо этого, Роуз призналась, что бывший избранник предлагал ей сделать пластическую операцию, чтобы улучшить внешний вид. «А еще он высмеял мое лицо перед своими друзьями. Мне хотелось провалиться сквозь землю», — пожаловалась женщина.

В то же время Роуз заявила, что вопреки критике со стороны общества она смогла принять и полюбить свою проблемную кожу. «Раньше я вообще не могла выходить из дома из-за неуверенности в себе, но теперь я чувствую себя красивой!» — заключила она.

В декабре 2022 года российская блогерша и телеведущая Ида Галич расплакалась из-за хейта мужчин по поводу ее внешности. По словам телеведущей, она считает юзеров, которые оскорбляют знаменитостей, невоспитанными людьми.

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