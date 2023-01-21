Китаевед рассказала, как правильно встречать китайский Новый год

Во всем мире 22 января будут отмечать китайский Новый год; руководитель школы китайского языка и культуры Анна Кузина рассказала о традициях и о том, как правильно встречать праздник.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Так, в Китае утром 22 января жители буду есть традиционное блюдо – пельмени, которые будут частично начинены финиками и монетками. Также ежегодно используются в большом количестве хлопушки и фейерверки ночью для отпугивания злых духов. Каникулы и праздники продлятся 15 дней, рассказала эксперт изданию «Вечерняя Москва».

В меню обязательны мясные блюда, рыба, тофу (соевый сыр) и пельмени. Все это символизирует достаток, изобилие и счастье, а гостей угощают конфетами и орехами, чтобы год был сладким.