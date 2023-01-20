Каверзные вопросы, которые задают на собеседовании в Google

Не секрет, что для того, чтобы попасть в Google, нужно пройти несколько этапов собеседования. Один из них включает в себя решение простых задач. Они проверяют не только то, как человек ориентируется в своей профессии, вопросы направлены на то, чтобы выяснить ход мышления человека, а также то, как он будет вести себя в кризисных ситуациях. В материале “Рамблера” — вопросы, которые задают на собеседовании в Google и ответы на них.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Сколько шариков для гольфа поместится в школьный автобус?

Этот вопрос направлен на то, чтобы посмотреть, как претендент на вакансию будет искать решение проблемы. Даже если вы назовете приблизительный ответ из воздуха, то это будет решением проблемы, но оно вряд ли удовлетворит работодателя. Один из сотрудников рассказал, что он просто представил объем автобуса и посчитал приблизительное количество шариков. У него получилась цифра в 660 тысяч.

Человек направил свой автомобиль на отель, но потерпел неудачу. Что случилось?

В этом вопросе работодатель смотрит на креативность. Ему не подойдет простое решение в духе “остановила полиция”, “попал в бордюр”. Чем необычнее будет ответ, тем лучше.

Записан ли номер?

Вам надо проверить, правильно ли записан ваш телефон у коллеги по имени Боб. Чтобы это сделать, вы должны отдать бумажку с вопросом ассистентке Еве, а позднее она принесет вам ответ от Боба. Прямой вопрос задавать нельзя, также Боб не должен писать номер на бумажке.