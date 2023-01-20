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2 часа назад

Туалет москвички затопило пеной из унитаза

Мослента

Туалет жительницы одного из московских ЖК затопило пеной из унитаза. Женщина опубликовала видео с места происшествия в соседском Telegram-чате.

Туалет москвички затопило пеной из унитаза
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, что из унитаза в санузле извергается белая пена, ею залит весь пол и сильно забрызганы стены. «Соседи, не загружайте в машинки порошок для ручной стирки! Мне весь санузел затопило пеной на первом этаже», — раскрыла пострадавшая причину инцидента. Она уточнила, что ей пришлось вызывать аварийную службу.

Увиденное удивило и развеселило жильцов дома. «Это вообще как такое возможно?», «Как в Турции на пенной дискотеке», «Пена — это не дерьмо! Так что вам в какой-то степени повезло», — написали они. Кто-то предположил, что в ЖК неправильно спроектирована канализация.

Ранее на видео попал потоп в подъезде жилого дома в Москве. Он случился из-за хулиганов, воспользовавшихся без надобности пожарным гидрантом.

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