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1 час назад

Стало известно об опасных для городских птиц продуктах

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Об опасных для городских птиц продуктах «Мосленте» стало известно из беседы с кандидатом биологических наук, доцентом МГПУ Андреем Резановым. Он призвал россиян задумываться при выборе подкормки для пернатых.

Названы опасные для городских птиц продукты
Фото: МослентаМослента

«Птицу легко отравить неподходящим кормом. Например, чипсами или плесневелым хлебом», — заявил Резанов.

Он заметил, что содержащим плесень белым хлебом нередко кормят уток и других водоплавающих птиц.

«Их это приводит к тяжелому заболеванию, они травятся. Таким образом может погибнуть вся группа на пруду», — подчеркнул орнитолог.

Собеседник «Мосленты» отметил, что птицы часто становятся жертвами дог-хантеров, которые охотятся на собак и выкладывают на газонах отравленные приманки для них.

«Часто птицы едят эту пищу и гибнут. Специально их не травят, это может происходить по незнанию», — рассказал он.

По словам специалиста, для водоплавающих птиц в качестве подкормки можно использовать зерно, геркулес, комбикорма, а для воробьев, синиц и поползней — просо, семечки, рассыпчатые каши, творог, измельченное вареное яйцо.

«Главное — без соли и химических добавок. Например, для синичек, которые любят сало, важно, чтобы оно не было соленым», — отметил Резанов.

Ранее на появление в московских школах заданий второклассникам раскрасить блокадный хлеб отреагировала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова. Она отметила, что таким образом нарушается базовая безопасность детей.

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