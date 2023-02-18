Как связаны слова "лепота", "нелепость" и "линь"

Слова "нелепо", "ослепнуть", "слепить" и "лепота" родственные. Значения, которые были свойственны их исторически общему корню, со временем разошлись, а сам он стал совершенно неузнаваемым. "Рамблер" рассказывает, как связаны три, на первый взгляд, очень разных слова.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Красивый-некрасивый

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Согласно этимологическому словарю Николая Шанского, начиналось всё с общеславянского слова lěpyi, которое обозначало "хороший, красивый, благовидный". Его "потомков" можно встретить в современных славянских языках. Например, lepiej по-польски — "лучше".

В русском языке существовало слово "лепый" с тем же значением. Оно пришло из традиционного славянского языка богослужения — церковнославянского — и довольно быстро устарело. Именно от этого слова произошла лепота, которую произносит Иван Васильевич в фильме Леонида Гайдая. Значение этого слова — "красота".

От "лепого" образовался уже "нелепый". Первое значение этого прилагательного — "некрасивый, несуразный, нескладный". Что-то необдуманное, нелогичное и глупое нелепицей называть стали уже позже.

Липкий

Лепить — то же, что делать липким и липнущим. Лепка — придание липкой и пластичной массе какой-то формы. Во время этого процесса массу делят на част, которые "склеивают", "слепляют" друг с другом определённым образом. Лепили раньше в основном из глины, и лепили горшки. Изделия украшали лепниной. Не исключено, что такие вещи считались красивыми, и слова "лепый" и лепота эту красоту стали обозначать.

Наречие "лепо" в словаре Владимира Даля толкуется как "пристойно, прилично". Если человек "лепый", он делает то, что подобает, что пристало. Возможно, именно это значение корня -леп- было "переходным", находилось на границе с "лепкой/липкостью" и "красотой". По мнению учёных, первоначально прилагательное лепый значило "липнущий, прилегающий". И не случайно "прилепляющийся", пристающий цветок (репейник, как предполагает лингвист Ольга Северская) назывался "лепок".

Линь

Некоторые учёные, в частности Николай Шанский, относят к этому же "семейству" слово "линь". По их мнению, оно связано со словами льнуть и липнуть, а рыба получила название по липкому, слизистому покрову.