Чем опасен для человечества подземный океан в Сибири

Мало кто слышал о скрытом в недрах Западно-Сибирской равнины «горячем подземном океане». Этот загадочный и неосвоенный пока источник энергии в будущем способен заменить сибирскую нефть и газ. Однако, подобно многим глобальным природным явлениям, подземный океан может таить в себе угрозу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Мало кто слышал о скрытом в недрах Западно-Сибирской равнины «горячем подземном океане». Этот загадочный и неосвоенный пока источник энергии в будущем способен заменить сибирскую нефть и газ. Однако, подобно многим глобальным природным явлениям, подземный океан может таить в себе угрозу.

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«Подземный океан»

Колоссальные запасы подземных вод были обнаружены в Западной Сибири в 1950-х годах. Нефтяники, бурившие скважины в поисках «чёрного золота», зачастую натыкались вместо нефти на «фонтаны» горячей воды.

В литературе, описывающей данное открытие, произошло раздвоение терминов. Серьёзные учёные-геологи предпочитают говорить о «неестественно большом» Западно-Сибирском артезианском бассейне, который называют крупнейшим на планете.

А вот научно-популярные источники создали образ грандиозного «горячего подземного океана». Особенно постарался журналист Игорь Адабашев, опубликовавший в 1962 году книгу «Подземный океан». Характерна биография этого автора, который был не только популяризатором науки, но и писателем-фантастом. Описания «горячего океана» попали во всевозможные сборники занимательных фактов и детские энциклопедии. Сибирь, как известно, одно из самых холодных мест в мире. Поэтому советские авторы 1960-х годов дарили читателям надежду на то, что освоенное промышленностью подземное тело превратит суровый край в рай на Земли. Эти идеи перекликались по духу с рефреном известной песни Евгения Долматовского «И на Марсе будут яблони цвести».

В последние годы тему сибирских подземных вод иногда смешивают с информацией о другом «подземном океане» – огромных запасах воды, которые сокрыты в слоях земной мантии. Они находятся намного глубже артезианских вод, на глубине нескольких сотен километров. Считается, что количество воды в мантии сравнимо с современным объёмом мирового океана. Однако, в отличие от сибирского подземного океана, эта вода «окаменевшая» – она существует лишь в составе минералов.

С точки зрения науки

На самом деле запасы подземных вод – не редкость в России, они распространены как в европейской, так и в азиатской части страны. Однако масштабы Западно-Сибирского бассейна впечатляют. Он занимает три миллиона квадратных километров. Начинаясь под дном Карского моря, ЗСАБ охватывает всю Западно-Сибирскую равнину. По площади это больше, чем Средиземное море. Объём воды оценивается в 65 тысяч кубических километров – это почти в три раза больше, чем в Байкале.

Артезианские воды залегают на глубинах от нескольких десятков метров, а в среднем – от полутора до трёх километров. Они сосредоточены в пустотах осадочных пород, «пропитанных» водой, как губка. Бассейн состоит из двух гидрогеологических этажей. Верхний этаж занимают отложения, возникшие в эпоху олигоцена (33 миллиона лет назад) и позже. А вот нижний этаж является ровесником динозавров – в Юрском и Меловом периодах сформировались четыре водоносных комплекса, разделённые «перегородками».

Южная граница подземного океана тянется от Красноярска к Семею и Кустанаю в северном Казахстане. Температура подземных вод здесь – всего плюс 5-10 градусов. Но вот в более северных районах «океан» становится горячее. Местами подземная вода представляет собой настоящий кипяток – до 125-150 градусов и даже выше.

«В подошве юрских отложений в наиболее погруженных частях бассейна могут встречаться перегретые термальные воды с температурой около 200 °C», – пишет заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири Дмитрий Новиков.

Воду подогревает горячая мантия Земли. Наглядный пример – Малиновский геотермальный источник под городом Колпашево в Томской области, на берегу реки Чая. Из заброшенной скважины, пробуренной в 1954 году советскими нефтяниками, по сей день хлещет горячая вода. Любопытно, что на севере Сибири между горячей водой и поверхностью земли лежит прослойка вечной мерзлоты.

Если бы удалось массово пробурить скважины на трёхкилометровую глубину, это решило бы массу экономических проблем. В АН СССР были разработаны планы по отоплению горячими подземными водами 60 больших городов. Но проекты по развитию альтернативной энергетики требовали гигантских инфраструктурных затрат, и у плановой экономики до них, что называется, «руки не дошли». Сейчас освоение ресурсов подземного океана носит эпизодический характер. В начале 2000-х годов в Омской области, например, была открыта геотермальная станция в селе Чистово (правда, максимальная температура воды здесь – всего 52 градуса). А в 2022 году в Тобольске построили православный храм с геотермальным отоплением.

Возможная опасность

Никто не может точно предсказать, к каким последствиям приведёт использование геотермальных вод Сибири. По некоторым оценкам, их энергетический потенциал сравним с энергией всех углеводородов планеты. Некоторые авторы опасаются, что прорвавшийся океан кипятка может затопить Землю, став причиной нового всемирного потопа.