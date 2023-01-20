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58 минут назад

Что нельзя делать со святой водой, набранной в Крещение

РИА "ФедералПресс"

Православные верят, что в Крещение вода во всех водоемах обретает особую силу, которая помогает справляться с болезнями и защищает от несчастий. Однако использовать ее нужно с умом, потому что некоторые действия могут ее осквернить.

Что нельзя делать со святой водой, набранной в Крещение
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Такую воду можно использовать только с верой, благоговейно, но не насмехаться и не относиться пренебрежительно. Перед использованием необходимо провести специальный обряд и прочесть молитву. Пить воду из горлышка тоже нельзя. Нужно налить ее в стакан, передает «Общественная служба новостей».

Хранить воду также важно правильно, лучшее место – в темном месте не на виду. В холодильник и рядом с другими продуктами ее ставить запрещено, потому что они ее «осквернят». Если за долгое время хранения вода успела испортиться, то нельзя выливать ее в раковину или унитаз. Лучше полить цветок или дерево на улице, также можно вылить в водоем. Чтобы вылечить больное место, не нужно делать компресс с водой, достаточно помазать его или протереть. Ранее «ФедералПресс» писал, что делать с прошлогодней святой водой.

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