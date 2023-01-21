День в истории: атомная подлодка, казнь Пугачева и другие события

Чем примечательна дата 21 января?

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Сегодня, 21 января, в мире — Международный день аспиранта, в России — День инженерных войск. 21 января завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны, в США спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку "Наутилус", а в Казани прошел митинг предпринимателей-погорельцев "Татфондбанка" и "ИнтехБанка". Родились бизнесмен Иван Егоров, кутюрье Кристиан Диор, балетмейстер Игорь Моисеев. Умерли предводитель Крестьянской войны Емельян Пугачев, писатель Галимджан Ибрагимов, художник и архитектор Александр Брюллов, большевик Владимир Ленин, химик Александр Арбузов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Родился главный кряшен

21 января 1938 года в тюремной больнице НКВД ТАССР умер писатель Галимджан Ибрагимов. Публиковаться он начал в 1907 году в газете "Эль-Ислах", помимо прозы выпускал научно-педагогические работы по грамматике, литературе, педагогике. В мае 1922 года инициирует создание литературно-художественного и общественно-политического журнала на татарском языке "Безнең юл", из которого вырос журнал "Казан утлары". Один из организаторов и редакторов журнала "Магариф". Активный политик, один из лидеров и создателей партии татаро-башкирских мусульманских левых эсеров, организатор Комиссариата по делам мусульман внутренней России, сотрудник издательского отдела Центрального бюро Коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКП(б), преподаватель Татарского коммунистического университета в Казани, председатель академического центра при наркоме просвещения, координатор перевода и издания на татарский язык сочинений В.И. Ленина. Был арестован в Ялте, где находился в связи с болезнью в 1937 году. Книги его на многие годы были изъяты из библиотек, а имя вычеркнуто из истории. В Казани Ибрагимов жил на ул. Каюма Насыри, 10 и ул. Муштари, 33.

21 января 1961 года в селе Зюри Мамадышского района родился Иван Егоров, будущий генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс", депутат Государственного совета РТ пятого созыва, президент Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан и Федерации самбо РТ, председатель правления общественной организации кряшен республики, помогавший при создании ансамбля "Бәрмәнчек" и восстановлении Тихвинской церкви.

21 января 2017 года в парке имени Тинчурина в Казани прошел согласованный с мэрией города митинг предпринимателей-погорельцев "Татфондбанка" и "ИнтехБанка". Участники требовали санировать оба проблемных банка, провести расследование и определить виновных в кризисе, а также признать пострадавшими вкладчиков "ТФБ Финанса". В сентябре 2021 года экс-главу ТФБ Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии. Четыре года потребовалось следствию, чтобы распутать клубок махинаций и должностных нарушений, приведших к финансовой катастрофе. Вахитовский суд Казани признал Роберта Мусина виновным по шести эпизодам. Среди них выдача кредитов компаниям, аффилированным с главой банка, получение кредита на 3,1 млрд рублей в ЦБ по подложному залогу, массовый вывод залогов на 20 млрд незадолго до краха банка.

21 января 2021 года "Реальное время" сообщило, что оператор питерской сети строительных гипермаркетов ООО "Максидом" миллиардера Александра Евневича не смог добиться отмены постановления исполкома Казани, предполагающего возведения на его земле муниципальных школы и детсада. На участке, оставшемся от застройки магазина на улице Рихарда Зорге, он планировал возвести офисный центр. Однако в процессе подготовки проекта узнал, что местные власти утвердили проект планировки территории, согласно которому там разместят образовательные объекты. По этой причине по участку пролегли красные линии, ограничивающие собственника в застройке. Ретейлер был убежден, что это нарушает его право в предпринимательской деятельности, и суды встали было на его сторону. Однако в итоге дело вернули на второй круг, и Фемида пришла к противоположным выводам: никаких нарушений нет, общественные интересы должны быть выше частных.

Казнили Пугачева

21 января 1775 года в Москве на Болотной площади казнили донского казака, предводителя Крестьянской войны 1773—1775 годов Емельяна Пугачева. Назвавшись "императором Петром III", он поднял восстание яицких (уральских) казаков, которое очень быстро превратилось в крупное крестьянское восстание, пожалуй, самое большое в истории дореволюционной России. Осенью 1774 года Пугачев был разбит в битве у Солениковой ватаги и с остатками войска бежал. Но он не знал о заговоре казацких полковников, решивших в обмен на выдачу заговорщика получить от правительства помилование. В сентябре 1774 года Емельян Пугачев был передан властям. В начале ноября его перевезли в Москву. Вместе с ним для генерального следствия были доставлены плененные участники восстания. Следствие велось особой следственной комиссией Тайной экспедиции Сената. После нескольких заседаний суд приговорил Пугачева к смертной казни.

21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской губернии скончался советский политический деятель мирового масштаба, лидер большевиков и один из организаторов Октябрьской революции 1917 года в России Владимир Ленин. После революции он заключил мирный договор с Германией, признал независимость Финляндии, основал Красную Армию и III Коммунистический Интернационал. Ленин изменил политику военного коммунизма на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства. В 1923 году написал свои последние работы: "О кооперации", "Как нам реорганизовать рабкрин", "Лучше меньше, да лучше", в которых предлагал свое видение экономической политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. После чего состояние здоровья Ленина резко ухудшилось, что привело к смерти. Тело вождя мирового пролетариата находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

Спуск первой в мире атомной подлодки

21 января 1920 года завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами. Она проходила при участии 27 государств. В ходе конференции были подготовлены мирные договоры с Германией (Версальский договор), Австрией (Сен-Жерменский договор), Болгарией (Нёйиский договор), Венгрией (Трианонский договор) и Османской империей (Севрский мирный договор).