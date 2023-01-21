День 21 января в истории

День инженерных войск.

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Профессиональный праздник установлен указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года.

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В этот день, в 1701 году, Пётр I издал указ об учреждении в Москве школы Пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. А в мае царь распорядился начать формирование первых инженерных подразделений. Первоначально были созданы минерная рота, инженерная и понтонная команда. Впоследствии были сформированы и другие подразделения инженерных войск.Современные инженерные войска были созданы в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной Армии

Инженерные войска Вооруженных сил РФ выполняют задачи: по инженерной разведке противника; устройству фортификационных сооружений (окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов и др.); установки минных полей; разминирование местности; оборудованию переправ. Также они производят взрывные работы, добывают и очищают воду в полевых условиях. Кроме того, инженерные войска выполняют работы по маскировке, имитации войск и объектов, обеспечению дезинформации противника. В мирное время они очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий и ряд других общественно-значимых задач.

Начальник инженерных войск ВС РФ — генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

День аспиранта.

Неофициальный праздник молодых ученых появился в нашей стране в 2008 году.Двадцать первого января 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил «Положение о научных работниках высших учебных заведений», а также «Инструкцию о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам». Документы, заложившие основы системы подготовки научных кадров, регламентировали деятельность и квалификацию аспирантов.

Международный день объятий.

В этот праздник, который придумали американские студенты более 30 лет назад, можно подойти к любому, даже незнакомому, человеку, и заключить его в дружеские объятия, вместе с ними передать самое главное — душевное тепло.

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Ставрополь.

Город был захвачен в августе 1942 года. За пять с половиной месяцев оккупации погибли тысячи мирных жителей, были разрушены промышленные предприятия, административные здания и жилые дома города.