Как брали кредиты в СССР

На начало 2023 года задолженность по кредитам жителей Забайкальского края составила 176,2 миллиарда рублей. Такие цифры приводит региональное отделение Центрального банка России. Ситуация, учитывая экономическую остановку в стране, крайне серьёзная, даже власти решили несколько облегчить положение должников и в Госдуме предложили серьезно ограничить деятельность вышибающих долги коллекторских агентств.

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И все равно, те, кто схватил в кредит подержанную японскую иномарку или китайскую норковую шубу – два символа современной успешности, априори считают, что кредиты – явление современности. Но оказывается, и в Стране Советов можно было при желании попользоваться банковскими услугами…

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Ипотека по-советски

Квартирный вопрос всегда портил людей. Строительная же отрасль в годы развитого социализма не успевала за стремительным ростом населения, особенно в городах. Поэтому, как ни хотелось властям отступать от ленинских норм существования человека в обществе равных возможностей, пришлось внедрить такую форму собственности, как кооперативное жилье. И вот, под приобретение таких квартир, Госбанк мог выдать долгосрочную ссуду. Процентная ставка составляла 2,7% годовых. Срок пользования ссудой обычно не превышал 4-5 лет. Большинство кооперативных домов в Чите на КСК, например, построены как раз по такой схеме. Однако, чтобы получить ссуду, надо было быть действительно полноправным членом социалистического общества – с большим производственным стажем на одном месте, отличными производственными и личными характеристиками, семьянином и общественником. Только в этом случае профком по месту работы мог подсуетиться и выдать необходимый пакет документов. Сроки рассмотрения заявки составляли обычно до полугода.

На самом же деле, возможностью получения ссуды могли воспользоваться, как сейчас принято говорить, менеджеры среднего и высшего звена, то есть партийные и хозяйственные функционеры, а также высококлассные специалисты с остродефицитными профессиями. Такими ссудами их временно превращали в своеобразных «крепостных». Но, тем не менее, сейчас никто из нас не отказался бы от ипотечного кредита под такой смехотворный процент. Кстати, однокомнатная квартира тогда стоила не дороже 5000 рублей, трехкомнатная – 7000.

Что стоит дом построить?

Несколько проще было обзавестись ссудой на строительство сельского дома: во все века и времена на селе не хватало специалистов любого уровня. Поэтому по рекомендации дирекции совхоза или правления колхоза труженик села мог получить ссуду в размере 3-7 тысяч под… вы не поверите, 1-2% годовых.

В середине 70-х годов государство расщедрилось и стало выдавать своим наиболее сознательным гражданам денежные средства на обзаведение дачными участками. Правда, тут условия были несколько другими: 1000 – 3000 рублей можно было взять максимум на три года под аж 8% годовых. Поэтому эти кредиты были непопулярны, а дачи наши люди строили, из чего Бог пошлет.

Рассрочка – это по-нашему!

Кроме банковских организаций (которых и было всего-то две, если учитывать только те, которые работали с населением) правом предоставлять кредиты были наделены и торговые организации. В принципе, любой товар стоимостью свыше 50 рублей можно было приобрести, рассчитываясь частями. Это и называлось – в рассрочку. Технология была простая: на работе бралась справка с указанием размера зарплаты, и затем в офисе объединения «Промтовары» (сейчас здание налогового управления по Забайкальскому краю на углу Анохина – Полины Осипенко) оформлялся договор, с которым уже человек шел в заранее выбранный магазин и покупал шубу, телевизор или диван. Тут тоже не обходилось без процентов, но они не превышали четырех, причем – за все время пользования кредитом. А он мог растянуться лет на пять. Иначе говоря, за каждую сотню рублей надо было отдать всего четыре.

Наличка

Говоря о всех вышеупомянутых кредитах, надо отметить, что на руки денежные знаки выдавались крайне редко. В основном, Сберегательный или Госбанк выдавали платежные документы, подтверждающие ими наличие у вас средств на счету. Однако в госторговле купить необходимый стройматериал было очень сложно – все они расходились по фондам предприятий и организаций. Поэтому и ссуды не были предметом вожделения миллионов граждан СССР. А вот в торговле товарами народного потребления существовала возможность обналички. Допустим, приходила вам открытка, извещающая о том, что подошла ваша очередь на цветной телевизор (да, было и такое в нашей истории). Вы оформляли рассрочку, платили первый взнос, а потом продавали «ящик» первому желающему – благо, таких всегда было предостаточно. В результате вы имели на руках 500 – 700 рублей и погашали этот долг теперь уже государству в течение долгих лет.

Ты – мне, я – тебе

Законным, и более-менее доступным путем перехватить десятку до получки или сотню на полгода можно было в т.н. кассах взаимопомощи. Создавались они при каждом крупном предприятии и в большинстве организаций, в основном, где были крепкие профкомы. Чтобы вступить в такое вот общество взаимного кредита, надо было заплатить вступительный взнос (примерно десятку) и платить еще каждый месяц по трешке. По истечении полугода вы уже могли написать заявление о выдаче вам определенной суммы. Разумеется, что услугами такой кассы не могли воспользоваться алкаши или «летуны» (люди, часто меняющие места работы).

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