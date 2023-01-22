"Джентльмены не обманывают": как японцев с Сахалина выгоняли

Представительство МИД во Владивостоке обратило внимание на странную памятную дату в Википедии, сообщает ИА DEITA.RU

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В википедии 21 января 1925 года обозначено как дата «признания СССР Японией, японские войска покидают пределы Дальнего Востока». При этом в России окончание гражданской войны и иностранной интервенции на Дальнем Востоке отмечается 25 октября 1922 года – датой ухода японских войск из Владивостока. Но если с российской памятной датой все более или менее понятно, то версия википедии вызывает вопросы. С присутствием японцев на российском Дальнем Востоке после 1925 года и предложил разобраться МИД.

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20 января 1925 года между СССР и Японией была подписана конвенция об основных принципах взаимоотношений, согласно которой Токио признал СССР и принял на себя обязательства к 15 мая 1925 года вывести войска с территории северного Сахалина.

«Как вы, конечно, помните: южный Сахалин Япония занимала по итогам войны 1904-1905 гг., а северный – потому что могла», - комментирует МИД.

В обмен Страна Восходящего Солнца потребовала в концессию до 50% площадей нефтяных и угольных месторождений оставляемого региона на 45 лет (на основании – смотри пункт выше). Поскольку возможности и сил оспаривать это настоятельное «пожелание» у советского правительства на тот момент не было, пришлось согласиться.

Но уже в 1941-м была достигнута документально закрепленная договоренность о ликвидации японских концессий на Сахалине в течение «нескольких месяцев», в рамках подписания в Москве Пакта о нейтралитете между Японией и Советским Союзом.

Однако «по старой традиции все опять пошло через пень-колоду (джентльмены друг друга не обманывают)», иронизирует МИД.

«После нападения Германии на СССР в Токио резонно посчитали, что Москва находится не в лучшей физической форме, чтобы требовать исполнения договоренностей, и решили немного задержаться. «Немного» растянулось на три года. Только 30 марта 1944 года, когда в общем-то стало понятно, куда все катится, а японский флот под ударами американцев уже не мог обеспечить безопасную транспортировку нефти, был подписан Протокол относительно передачи японских концессий на северном Сахалине», - пишет представительство МИД во Владивостоке.

Причем не бесплатно, а за 5 млн. рублей и фиксированные обязательства по продаже сырья – «помним о миллионной Квантунской армии у дальневосточных границ», добавляет МИД.

После этих «качелей» (договорились-не договорились; уйду-не уйду) становится еще немного более понятен контекст Ялтинской конференции от февраля 1945 года, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну против Японии после капитуляции Германии при условии возвращения СССР южной части Сахалина и передачи Курильских островов, отметили дипломаты.

«Вот такая история. Нет и не было коварного СССР, нарушившего пакт о нейтралитете, равно как и темноглазой невинной жертвы. Была деколонизация в стиле realpolitik, растянувшаяся на долгие десятилетия. А откуда википедия взяла 21 января 1925 года в качестве даты окончательного ухода японцев с территории Дальнего Востока – мы вообще не в курсе. Но на то она и википедия…», - подытожил МИД.

Отметим, что японцев до сих пор мучают фантомные боли по поводу Курильских островов. И мирный договор между нашими странами до сих пор не подписан.

В Китае считают, что Япония хотела воспользоваться антироссийской истерией и вернуть контроль над островами, однако испугалась российско-китайских военно-морских учений. Дальновидный полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также пригласил китайских партнеров к совместной работе на Курильских островах.