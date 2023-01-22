Чихуахуа из США побила рекорд по долголетию среди живущих собак

Осенью 2022 года в США в возрасте 22 лет умерла старейшая в мире собака, после чего долгожителем среди собак был признан ее ровесник. Но нашелся пес, который оказался старше – 23-летний Спайк из Огайо попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Мир24 Мир24

На момент фиксации рекорда 7 декабря 2022 года ему было 23 года и семь дней. Рост старейшей из ныне живущих собак составляет 22,8 сантиметров, а вес – 5,85 килограмма. Пес почти ослеп и плохо слышит.

Хозяйка рассказала, что ее питомец встает по утрам между 07:00 и 07:30, на выходных они гуляют по городу, а в субботу у него традиционное вечернее купание. Пес любит навещать животных в сарае – коров, лошадей, амбарных кошек. Раньше он запугивал лаем и погоней, но теперь крупный скот перестал его бояться.

Хозяйка Спайка – Рита Кимбалл – нашла его 13 лет назад на парковке продуктового магазина в городе Камдене, штат Огайо. Тогда ему было 10 лет. Пес был в ужасном состоянии – у него была выбрита спина, на шее были пятна крови от цепи или веревки. Продавец из магазина рассказал Рите, что собака провела на парковке три дня и питалась объедками. Женщина пожалела собаку и забрала ее жить к себе на ферму.