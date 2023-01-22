Человек-мелодия: прошло 102 года со дня рождения Бабаджаняна

Человек-мелодия. Народному артисту СССР Арно Бабаджаняну сегодня исполнилось бы 102 года. Всенародную славу композитор обрел не только в Советском союзе. Его песни, симфонии и рапсодии исполняли, и до сих пор исполняют, на лучших площадках мира. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Ширханян подробнее.

Фото: Мир24 Мир24

В день рождения маэстро в Ереванской консерватории звучат его произведения. В начале 40-ых Арно Бабаджанян здесь учился, а позже и преподавал.

Видео дня

«Исполнять песни Бабаджаняна нужно всегда, это важно, ведь этим мы способствуем сохранению его музыкального наследия. Его разножанровые произведения являются для студентов отличным пособием, мы приобретаем большой вокальный опыт», – сказала студентка Ереванской государственной консерватории Седа Сейранян.

Поклонники его боготворили, лучшие поэты писали стихи на его мелодии, а звезды эстрады стояли в очереди за песнями. Арно Бабаджанян посвятил музыке всю жизнь. Талант и мастерство пианиста позволили ему поступить в Гнесинку сразу на последний курс. Потом была Московская консерватория.

Бабаджанян был виртуозным пианистом. И мог бы занять достойное место среди таких имен, как Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер, если бы не стал композитором. После выхода на экраны фильма «Песня первой любви» с музыкой Бабаджаняна о нем заговорил весь Советский Союз.

«Песня первой любви», в которой песня была практически во всех домах Советского Союза. Я помню, в Москве буквально в каждой квартире можно было встретить главного героя Хорена Абрамяна, фото везде стояло, благодаря музыке и Арно Бабаджаняну», – вспомнил председатель Союза композиторов Армении, Заслуженный деятель искусств Армении Арам Сатян.

Писал музыку для кинофильмов и выступал с концертами. За «Героическую балладу» был удостоен Сталинской премии. Арам Хачатурян признал Бабаджаняна выдающимся симфонистом. Одно из самых красивых произведений – «Ноктюрн» – маэстро посвятил своей жене Терезе Оганесян. Она была его ангелом-хранителем и единственной музой.

В 32 года Арно поставили страшный диагноз лейкемия. С болезнью боролся 30 лет. Прожить эти годы удалось благодаря усилиям французского онколога Жана Бернара и постоянной заботе жены.

«Когда он бывал в Ереване на свой день рождения, приезжал к нам домой. Был очень-очень жизнерадостный человек, несмотря на то, что долгое время его терзала болезнь изнутри. Но если бы этого не знать, никогда не догадался бы, что человек болен: от него энергия прямо лилась», – отметил заведующий кафедрой оперной подготовки Ереванской государственной консерватории Карен Лавчян.

Всенародную славу великому Арно принесли его песни. «Королева красоты», «Свадьба», «Лучший город земли». Каждая становилась шлягером. Их исполняли Магомаев, Кобзон, Пугачева, Ротару.

«Это очень мелодично, очень вдохновенно, и поэтому люди с большим удовольствием, и не только профессионалы, студенты, но и простой слушатель, он с большим удовольствием исполняет песни Бабаджаняна», – сказала заведующая кафедрой Ереванской государственной консерватории, профессор, Заслуженный деятель искусств Армении Нарине Зарифян.

На Всемирном конкурсе в Токио, в 1974 году, с песней «Чертово колесо» Арно Бабаджанян получил первый приз и был назван композитором года.