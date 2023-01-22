Некоторые британские музеи отказались от слова "мумия"

Некоторые британские музеи решили, что перестанут использовать слово "мумия". Его предложили заменят на термины "мумифицированная личность" и "мумифицированные останки", сообщает Daily Mail.

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Такое решение приняли, чтобы исключить отсылки к колониальному прошлому Британии, а также из-за "неуважения по отношению к мертвецам": мумифицированные останки когда-то были живыми людьми.

Музей Великого Севера Хэнкок изменил подпись к экспонату с мумифицированной женщиной Иртиру. Новые правила приняли и шотландские музеи.

В британских музеях также отмечают, из-за современной культуры мумии стали ассоциироваться в массовом сознании с монстрами из киновселенных. На взгляд авторов инициативы отказаться от слова, это подрывает человечность отношения к останкам.