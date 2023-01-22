Бывший американский астронавт женился в 93 года

Американский астронавт на пенсии Эдвин "Базз" Олдрин женился в 93-й день рождения на 63-летней Анке Фаур — своей "давней любви", сообщает CNN.
"В мой 93-й день рождения и в день, когда меня также будут чтить "Живые легенды авиации", я рад сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фаур, и я связали себя узами брака", — написал Олдрин в соцсетях
Астронавт добавил, что они с женой "были взволнованы, как сбежавшие подростки", когда заключили брак. "Базз" женился четвертый раз. От предыдущих браков у него трое детей, один внук, три правнука и одна правнучка.
Эдвин Олдрин — второй человек, который ступил на поверхность Луны, после Нила Армстронга. Армстронг пробыл там два часа 32 минуты, а Олдрин — на 15 минут меньше.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как 78-летний пенсионер женился на 18-летней девушке.