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2 часа назад

Ваш мозг очень легко обмануть: в интернете показали иллюзию со светофором

Ferra.ru

Иллюзионист Дин Джексон показал в TikTok один любопытный трюк. На картинке изображён светофор. И с первого взгляда кажется, что сверху у него расположен обычный красный цвет.

Оптическая иллюзия со светофором удивила соцсети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На картинку наложен фильтр. Когда мы смотрим на неё целиком, кажется, что красный цвет сверху действительно красный. Но если посмотреть на этот кусок изображения вне контекста (а ещё проверить цвет в Photoshop), становится очевидно, что цвет не красный, а серый.

Ferra.ru

Отмечается, что наш мозг воспринимает цвета так именно из-за контекста.

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