Оптическая иллюзия со светофором удивила соцсети

Иллюзионист Дин Джексон показал в TikTok один любопытный трюк. На картинке изображён светофор. И с первого взгляда кажется, что сверху у него расположен обычный красный цвет.

На картинку наложен фильтр. Когда мы смотрим на неё целиком, кажется, что красный цвет сверху действительно красный. Но если посмотреть на этот кусок изображения вне контекста (а ещё проверить цвет в Photoshop), становится очевидно, что цвет не красный, а серый.