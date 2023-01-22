Елена Соловей: почему народная артистка РСФСР «сбежала» в США

Елена Соловей – одна из самых популярных советских актрис - в 1991 году она вместе с семьей эмигрировала в США. Что же заставило народную артистку РСФСР так поступить?[С-BLOCK]

Фото: Русская семерка Русская семерка

Елена мечтала стать профессиональной актрисой и после окончания средней школы сделала попытку поступить во ВГИК. Но прошла по конкурсу только со второго раза, попав на курс Бориса Бабочкина.

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Еще на первом курсе Соловей получила небольшую роль дочки булочника в короткометражной картине Руслана Хамдамова «В горах мое сердце». Потом была еще роль в другой короткометражке – «Правдоха». Но заметили актрису только после съемок в фильмах «Король-олень» и «Цветы запоздалые», вышедших на экраны в 1969 году, где она играла вместе с такими известными актерами, как Юрий Яковлев, Олег Ефремов, Сергей Юрский, Олег Табаков.

После окончания ВГИКа в 1970 году Иннокентий Смоктуновский рекомендовал Елену Соловей в труппу Малого театра, где специально «под нее» хотели ставить чеховскую «Чайку». Однако на съемках фильма «Драма из старинной жизни» Елена встретила своего будущего мужа художника Юрия Пугача и уехала с ним в Ленинград. Там она устроилась на «Ленфильм» и параллельно выступала на сцене театра Ленсовета. У них с мужем родились двое детей – сначала дочь Ирина, затем сын Павел.

В тот период Соловей исполнила множество киноролей, в том числе и в таких нашумевших фильмах, как «Дети Ванюшина», «О любви», «Егор Булычев и другие». Но настоящую славу ей принесла главная роль в картине Никиты Михалкова «Раба любви» (1976 г.), где она сыграла звезду немого кино Ольгу Вознесенскую, которая во время Гражданской войны на съемках в занятом белогвардейцами южном городе влюбляется в оператора Виктора Потоцкого, являющегося революционером-подпольщиком. Фильм имел оглушительный успех, получил призы на нескольких международных кинофестивалях.

После «Рабы любви» Соловей стала очень востребована. В 80-х она сыграла яркие роли в фильмах «Вам и не снилось», «Блондинка за углом», «Факт», «Карантин», «Жизнь Клима Самгина».

Казалось, карьера так и будет двигаться вверх. В 1981 году Соловей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 1990 году – народной. Однако в начале 90-х все изменилось. Государство перестало давать деньги на кино, многие актеры остались без работы. Елена и ее муж приняли решение о переезде в США. Впоследствии в интервью Соловей будет говорить, что они сделали это ради детей, опасаясь за их будущее, которое в постперестроечной России казалось весьма туманным.

Семья поселилась в небольшом городке Фэйрвью в штате Нью-Джерси. Главным добытчиком стал муж актрисы Юрий Пугач, которому удалось устроиться в ювелирную мастерскую художником по камню.

Лишь несколько лет спустя после переезда Елена впервые вышла на сцену театра Александра Журбина «Блуждающие звезды» на Брайтоне. Позднее она стала преподавать актерское мастерство в Нью-Йоркском университете, вела на русском радио программу «Кулисы», где читала в эфире произведения классиков - Чехова, Толстого, Бунина - а также брала интервью у актеров. Она создала творческую студию «Этюд», где стала обучать русских детей живописи, танцам, музыке и театральному искусству.