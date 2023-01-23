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2 часа назад

Пользователи назвали любимые коктейли из СССР

Мослента

Любимые коктейли времен СССР назвали пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение фолловеров натолкнуло фото 1960-х годов, на котором изображено столичное кафе «Молодежное».

Пользователи назвали любимые коктейли из СССР
Фото: МослентаМослента

В комментариях вспомнили, что в этом заведении подавали коктейль «Привет». Микс делали на основе коньяка, ликера и лимонного сока. В других вариациях рецепта в «Привет» добавляли игристое вино. «Вкусный был коктейль», — отметил один из пользователей.

Культовым советским алкогольным напитком был «Шампань Коблер», про который также вспомнили комментаторы. Пик его популярности пришелся на 1970-е годы. Классический рецепт этого коктейля в СССР включал в себя сладкое игристое, коньяк, вишневый ликер и ягоды.

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