Пользователи назвали любимые коктейли из СССР

Любимые коктейли времен СССР назвали пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение фолловеров натолкнуло фото 1960-х годов, на котором изображено столичное кафе «Молодежное».

Фото: Мослента Мослента

В комментариях вспомнили, что в этом заведении подавали коктейль «Привет». Микс делали на основе коньяка, ликера и лимонного сока. В других вариациях рецепта в «Привет» добавляли игристое вино. «Вкусный был коктейль», — отметил один из пользователей.