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2 часа назад

Официант показал объявление от начальницы и вызвал споры

Lenta.ruиещё 1

Работающий официантом пользователь Reddit с ником rey_vati показал на портале объявление от начальницы, которая запретила персоналу съедать некорректно приготовленные блюда. В комментариях пользователи поспорили по поводу обоснованности такого правила.

Официант показал объявление от начальницы и вызвал споры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Персоналу не дозволяется съедать неверно приготовленные блюда. Их нужно выбрасывать и вносить в лист отходов», — говорится в объявлении.

Автор публикации, комментируя запрет, пожаловался, что начальница готова выбросить еду «ради того, чтобы преподать урок», нежели накормить сотрудников. При этом, как заявил мужчина, в этом заведении официанты не получают зарплату: они зарабатывают только благодаря чаевым от клиентов.

Снимок вызвал споры в комментариях.

«Абсолютно съедобная еда не должна выбрасываться. Это чертовски расточительно», «Не переношу таких людей. Я когда-то работал в [ресторане] Golden Corral, и неверно приготовленные блюда разрешалось съесть», — возмутились пользователи. Вместе с тем некоторые заявили, что понимают решение начальницы.

«Люди будут злоупотреблять этим. Почти наверняка они будут намеренно готовить блюда неправильно», «Они не хотят, чтобы сотрудники специально портили блюда, планируя съесть их», — поспорили другие комментаторы.

Другие пользователи в ответ заявили, что в таком случае начальство должно платить зарплату подчиненным. Кроме того, многие также посоветовали автору публикации уволиться.

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