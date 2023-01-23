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1 час назад

Девушка придумала оригинальный способ отказать свекрови в просьбе

Lenta.ru

Пользовательница Reddit придумала оригинальный способ отказа свекрови в просьбе. Девушка рассказала, что отправила матери мужа копию ключа от ее же дома в ответ на просьбу поделиться своими.

Девушка придумала оригинальный способ отказать свекрови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста написала, что недавно они с мужем купили дом, после чего ее свекровь начала навязчиво просить у них дубликат ключа на случай чрезвычайной ситуации.

«Я сказала ей о правиле, которого мы с супругом придерживаемся — ключи могут быть только у жителей дома», — отметила героиня истории и добавила, что мать ее мужа продолжала настаивать на своем.

На прошлой неделе женщина снова потребовала отправить ей копию ключа.

«Я решила сделать копию ключа от ее же дома, который мой муж много лет хранил у себя», — вспомнила рассказчица.

Девушка сопроводила посылку запиской: «Только жители дома получают ключ, поэтому эта копия предназначена для дома, в котором проживаете вы». По словам автора поста, ее свекровь была в ярости от полученной посылки.

«Мой муж считает, что я поступила неправильно и разозлила его мать еще больше», — заключила героиня истории.

«Лучше бы вы дали матери мужа копию ключа без записки. Посмотрели бы, сколько времени ей потребовалось, чтобы она сказала, что ключ не подходит. А вы бы ответили: "Откуда вы знаете? Чрезвычайных ситуаций не было"», — отметил один из комментаторов под постом. Многие также назвали неуместным повторное требование свекрови дать ей ключа после отказа.

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