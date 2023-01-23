Женщина вышла замуж за родственника и узнала об этом

Беременная пользовательница TikTok Марчелла Хилл (@beingmarcellahill) слишком поздно узнала, что муж приходится ей родственником. Об этом сообщает The Mirror.

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По словам Хилл, во время беременности она зашла на генеалогический сайт и обнаружила, что у нее и у ее мужа имена дедушки и бабушки совпадают. После этого пара начала исследовать родственные связи и выяснила, что дедушка Хилл приходился двоюродным братом ее бабушке. Более того, в детстве они даже жили вместе.

После этого Хилл поняла, что она и ее муж — троюродные брат и сестра. Несмотря на это открытие, пара решила остаться вместе.

«Я никогда никому не говорила, что случайно вышла замуж за троюродного брата», — призналась женщина своим подписчикам.

Одних подписчиков эта история шокировала, тогда как другие начали убеждать Хилл, что это не такая уж проблема. «Троюродные братья и сестры довольно далеки друг от друга», — написал один из них. «Это безумное совпадение», — отметил другой.