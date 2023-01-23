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1 час назад

День 23 января в истории

Парламентская газета

День ручного письма (День почерка).

День 23 января в истории
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Праздник был установлен Ассоциацией производителей пишущих принадлежностей. Он призван напомнить обществу об уникальности ручного письма и о неповторимости почерка каждого человека.

В современном мире люди все реже пишут от руки. Компьютеры, планшеты и телефоны давно заменили ручки и карандаши. А ведь, по мнению ученых, писать от руки очень полезно: улучшается память, и развиваются творческие способности.

Всемирный день пирога

Этот вкусный праздник родился в США более 30 лет назад. В культуре разных народов мира можно найти свои уникальные и неповторимые рецепты пирогов. Широко известны русские и осетинские пироги, французский киш, арабский мартабак и др.

В нашей стране с давних времен пирог считается символом гостеприимства. Раньше их выпекание было одним из испытаний перед замужеством, невеста показывала жениху и его родне свою домовитость.

День рождения Российского этнографического музея.

Он был создан как Этнографический отдел Русского музея императора Александра III по инициативе и под руководством русского этнографа и путешественника Самуила Дудина. 23 января 1902 года указом Николая II был утвержден штат его сотрудников и открыто финансирование в государственном казначействе. Основная задача Этнографического отдела была сформулирована так: «представить картину этнографического протяжения нашего отечества, картину народов, обитающих в России и в непосредственном соседстве с нею».

В 1934 году этнографический отдел стал самостоятельным музеем и получил название — Государственный музей этнографии. С 1992 года - Российский этнографический музей (РЭМ).

Сегодня РЭМ — один из крупнейших этнографических музеев мира. Его называют «этнографическим Эрмитажем». Здесь храниться 500 тысяч памятников культуры 157 народов и этнографических групп России и сопредельных стран начиная с XVIII века. Ежегодно гостями музея становятся свыше 300 тысяч человек.

Истории,Николай II,Эрмитаж,
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