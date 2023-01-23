Кенийка поселила в своем доме 600 кошек

В Кении местная жительница превратила свое жилье с четырьмя спальнями в приют для кошек. В доме, который находится на окраине Найроби, проживают 600 животных, передает Reuters.

Фото: Мир24 Мир24

51-летнюю кенийку, мать пятерых детей, зовут Рэйчел Кабуе, однако местные жители прозвали ее «Женщина-кошка».

Кабуе открыла свой приют в 2020 году. Она берет туда бездомных кошек, нуждающихся в медицинской помощи. Как только мурлыки выздоравливают, кенийка находит для них хозяев.

«95% моего жилища отведено для кошек. Я живу в одном углу», – отметила женщина.