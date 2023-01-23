Топ-11 бесплатных читалок: лучшие приложения для чтения книг

Книгу приятно держать в руках, размеренно перелистывая страницы. Но будем реалистами, такая роскошь как свободное время для чтения есть не у всех. Часто читать приходится на ходу, например, в транспорте по дороге на работу или учебу. И здесь для всех любителей литературы отличным выходом становятся различные приложения для чтения книг.

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«Рамблер» рассказывает о лучших приложениях для чтения книг, чем бесплатные читалки отличаются друг от друга и в чем их главные преимущества.

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LitRes

Пользователям приложения доступны 200 тысяч книг, 26 тысяч из которых можно читать бесплатно. Также есть и аудиокниги. Искать книги можно не только по автору и названию, но и по обложке. Также можно выделят отдельные слова или фрагменты текста, менять шрифт, настраивать ночной режим, делать закладки. Кстати, в этом приложении есть еще один интересный формат – отсканированные книги.

Читай бесплатно

В этом приложении можно читать только книги из бесплатного каталога «ЛитРес». Открыть книгу, которые вы скачали в интернете не получится. Все книги, которые вы читали, сохраняются в библиотеке, их можно сортировать по автору и названию, остальные можно искать по каталогу. Также можно выделять цитаты, делать закладки, менять режим чтения. Чтобы использовать приложение, можно создать свой профиль или войти через соцсети.

MyBook

В приложении собрана огромная библиотека, которая постоянно пополняется. Доступно 130 тысяч книг, из которых 22 тысячи можно читать бесплатно. Войти в приложение можно через соцсети, так же можно создать отдельный аккаунт.

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После авторизации можно выбрать любимые жанры и приложение будет предлагать другие книги на основе вашего предыдущего выбора. Также можно создавать свои книжные полки сортировать их по своему усмотрению.

Wattpad

Бесплатных книг не так много, но они есть. Обязательно нужно регистрироваться или заходить через соцсети. Вы можете видеть читательский рейтинг книги, читать отзывы других людей и оставлять свои. Также есть возможность изменить шрифт или фон. Страницы можно «листать», нажимая кнопки, регулирующие громкость. Можно создавать списки для чтения и приватную библиотеку, а вот делать заметки не получится, такой функции нет.

ReadEra

Через приложение можно открывать любые документы, которые есть в памяти вашего смартфона и сохранены в любом формате – epub, fb2, pdf, djvu, mobi, rtf, txt. В меню можно видеть книгу, которую читаете в настоящий момент, а также прочитанное и избранное. Можно создавать подборки по авторам и сериям, а также делать закладки. Страницу можно отформатировать на свой вкус – изменить цвет, шрифт, междустрочный интервал и все остальное.

FBReader

В этой программе можно бесплатно читать электронные книги в разных форматах. Но создать книжную полку получится в платной версии приложения, бесплатно доступны вкладки «Избранное», «Недавние», а сортировка будет настроена по авторам, названиям, сериям или категориям. В приложении есть встроенный переводчик, также можно менять шрифт, выравнивание, стили, фон, обои, цвет текста.

Cool Reader

Приложение позволяет читать книги из сохраненных файлов или сетевых библиотек. Сортировка доступна по автору, названию, серии или рейтингу. Можно регулировать яркость, выделять текст, добавлять закладки и делать к ним заметки.

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Pocketbook

В приложении собрано много книг на русском языке, также с его помощью можно открывать файлы, сохраненные в Dropbox. Если вы делаете закладки, они будут доступны и при чтении книг на других устройствах. Можно менять настройки режима чтения. Также можно выделять текст маркерами или даже «обводить» ручкой, а еще добавлять комментарии.

Moon+ Reader

В этом приложении книжная полка оформлена в виде стеллажа, а фильтр и сортировку можно настроить по желанию. Можно менять шрифт и оформление экрана, делать закладки, выделять текст и добавлять слова в словарь.

eBoox

При скачивании приложения на вашей полке сразу же появятся несколько популярных книг, а также руководство для загрузки файлов. Книги можно скачивать в различных форматах – fb2, epub, txt, doc, doxc, html, mobi, rtf, prc, odt, а потом читать через приложение, или искать в каталоге, но здесь большинство книг платные. В настройках можно поменять яркость, шрифт, фон страницы. Доступны закладки, оглавление и цитаты – все это оформлено отдельными вкладками.

Ebook Reader

Оформление книжных полок в версиях для iOS и Android: в первом случае – деревянная классика, во втором – современный стиль. Но функции одинаковые: закладки, заметки на полях, подчеркивание, изменения фона страниц и цвета букв. Из минусов – интерфейс на английском языке.