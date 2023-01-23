Мужчина установил девять мировых рекордов, засовывая в бороду разные предметы

Американец установил девять мировых рекордов, засовывая в бороду разные предметы, пишет Mirror. По словам мужчины, там побывало практически все: от вилок до соломинок.

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Джоэл Штрассер признается, что люди часто думают, что он чудак, но его причудливое хобби принесло ему ряд рекордов. Все началось с того, что мужчина просто от скуки игрался с бородой, пряча в ней предметы.

Тогда знакомый предложил ему попытаться установить какой-нибудь рекорд - это и стало отправной точкой. Правда, жалуется Джоэл, его жена не в восторге от такой длинной бороды и мечтает, чтобы супруг состриг ее.