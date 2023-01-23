Мужчина установил девять мировых рекордов, засовывая в бороду разные предметы

Американец установил девять мировых рекордов, засовывая в бороду разные предметы, пишет Mirror. По словам мужчины, там побывало практически все: от вилок до соломинок.
Джоэл Штрассер признается, что люди часто думают, что он чудак, но его причудливое хобби принесло ему ряд рекордов. Все началось с того, что мужчина просто от скуки игрался с бородой, пряча в ней предметы.
Тогда знакомый предложил ему попытаться установить какой-нибудь рекорд - это и стало отправной точкой. Правда, жалуется Джоэл, его жена не в восторге от такой длинной бороды и мечтает, чтобы супруг состриг ее.
Несмотря на это, Штрассер не собирается пока менять свой стиль и планирует новые достижения. Американец рассказал, что в его бороде побывали уже зубочистки, вилки, прищепки, карандаши и даже мячи для гольфа. Ранее соцсети удивила взрослая внешность 12-летнего школьника из США.