Кинологи рассказали, умеют ли собаки дружить

Первая ассоциация, которая приходит в голову при слове "собака" - "друг человека". Умеют ли по-настоящему дружить собаки, что для них значит дружба, а также об их преданности рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Фото: СОВА СОВА

Президент РКФ Владимир Голубев отметил:

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- Собаки - социальные животные. Они нуждаются в постоянных прочных контактах, раньше это помогало им выживать, когда необходимо было искать пищу и приспосабливаться к жизни. Сейчас для питомца владелец становится главным объектом, собака ориентируется на него, человек становится своего рода наставником для животного. Перекладывая человеческие чувства на животных, такие отношения люди называют дружбой, ведь в действительности собака для многих – важный член семьи, ровно так же, как и человек становится для нее семьей.

По мнению эксперта, собаки дружат, так как они социальные существа и стайные животные. Их предки сбивались в стаи, чтобы выжить. Одомашненные животные сохранили свои инстинкты, однако многое они перенимают у людей и адаптируются в современной жизни в их обществе. У собак формируется привязанность, а это как раз и можно назвать дружбой.

Кинолог объяснил, что одни питомцы выражают свою привязанность более эмоционально, другие более сдержанно. Друзьями для собаки могут быть и человек, и другие животные. С хозяином связь устанавливается с помощью тесного контакта, игр, ласки или совместной работы, кормления.

Так, в первые 3-6 недель щенок знакомится со своими братьями и сестрами, играется с ними, покусывает, прощупывает границы. С 1 по 3 месяц жизни щенок учится взаимодействовать с людьми и находить контакт, а также общаться с другими собаками. С рождения и до 3-5 месяцев щенок максимально открыт для новых впечатлений. Это формирует дальнейший характер собаки. Связи и контакты в этот период сыграют важнейшую роль в поведении собаки, которое будет сопровождать ее на протяжении всей жизни.

Специалист считает, что в этот момент формируются прочные связи с хозяином, однако произойдет это, если хозяин будет уделять должное внимание питомцу и станет для него надежным лидером. Доверие щенка к хозяину и признание его лидером - залог стабильного поведения в будущем. Такие отношения можно считать дружбой. Собаководу, в свою очередь, важно быть ласковым, относиться с пониманием к потребностям собаки, уделять ей должное количество времени и дарить свою любовь.

При этом в дружбе собак между собой питомцы сами выбирают себе лучших друзей. С ними они могут делиться игрушками и всегда выбирать для развлечений только этого питомца. Так, и на выгульной площадке у питомца появятся свои друзья, с которыми он с удовольствием играет и всегда узнает при встрече, радостно виляя хвостом.