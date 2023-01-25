Кинолог назвал самые «непахнущие» породы собак

«Важно понимать, что ухоженная и здоровая собака не будет издавать сильный запах. Неприятный запах от питомца обычно сигнализирует о наличии проблем со здоровьем. В этом случае необходимо в первую очередь обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Правильно подходите к вопросам гигиены и профилактики. Чем гуще и длиннее шерсть, тем больше усилий придется приложить, но это действительно поможет вам избавиться от неприятного запаха», - отметил кинолог.