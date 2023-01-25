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3 часа назад

Кинолог назвал самые «непахнущие» породы собак

Агентство «Москва»иещё 5

В число самых «непахнущих» пород собак входят йоркширский терьер, ши-тцу, китайская хохлатая, папильон и бишон-фризе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог назвал самые «непахнущие» породы собак
Фото: UnsplashUnsplash

«В той или иной степени для любой собаки характерен свой запах, просто у некоторых пород собак он более выражен, чем у других. Поэтому если вы в поисках питомца, который будет меньше пахнуть, рекомендуем присмотреться к следующим породам собак: йоркширский терьер, ши-тцу, китайская хохлатая, папильон, бишон-фризе», - сказал Голубев.

Он пояснил, что в целом менее «пахучими» считаются собаки декоративных пород с нелиняющей шерстью.

«Важно понимать, что ухоженная и здоровая собака не будет издавать сильный запах. Неприятный запах от питомца обычно сигнализирует о наличии проблем со здоровьем. В этом случае необходимо в первую очередь обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Правильно подходите к вопросам гигиены и профилактики. Чем гуще и длиннее шерсть, тем больше усилий придется приложить, но это действительно поможет вам избавиться от неприятного запаха», - отметил кинолог.

Истории,Владимир Голубев,
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