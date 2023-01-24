Главные русские выражения, смысл которых сегодня уже никто не знает

Часто мы произносим устоявшиеся фразы, не вникая в их смысл. Почему, например, говорят «гол, как сокол»? Кто такой «курилка»? Зачем, наконец, на обиженных воду возят? Мы раскроем скрытый смысл этих выражений.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Злачное место

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Выражение «злачное место» встречается в православной заупокойной молитвы («...в месте злачнем, в месте покойнем...»). Так в текстах на церковнославянском языке называется рай.Иронически переосмыслило значение этого выражения разночинно-демократической интеллигенция времен Александра Пушкина. Языковая игра заключалась в том, что наш климат не позволяет выращивать виноград, поэтому на Руси хмельные напитки производили главным образом из злаков (пиво, водка). Иными словами злачное значит – пьяное место.

На обиженных воду возят

Существует несколько версий происхождения этой этой поговорки, но самой правдоподобной кажется та, что связана с историей петербургских водовозов. Цена привозной воды в XIX веке составляла около 7 копеек серебром в год, и конечно всегда находились жадные торговцы, которые завышали цену с целью нажиться. За это незаконное деяние у таких горе-предпринимателей отнимали лошадь и заставляли возить бочки в тележке на себе.

Затрапезный вид

Выражение это появилось при Петре I и было связано с фамилией купца Затрапезникова, Ярославская полотняная мануфактура которого выпускала и шелк , и шерсть, ни в чем не уступавшие по качеству изделиям заграничных фабрик. Помимо этого на мануфактуре делали и очень-очень дешёвую пеньковую полосатую ткань – пестрядь, «затрапеза» (шероховатую на ощупь), которая шла на тюфяки, шаровары, сарафаны, женские головные платки, рабочие халаты и рубахи.

И если для богатых людей такой халат был домашней одеждой, то у бедняков вещи из затрапезы считались одеждой «на выход». Затрапезный вид говорил о невысоком социальном статусе человека.

Друг ситный

Считается, что друга так величают по аналогии с ситным хлебом, как правило — пшеничным. Для приготовления такого хлеба используется мука куда более тонкого помола, чем в ржаном. Чтобы удалить из нее примеси и сделать кулинарное изделие более “воздушным”, используется не решето, а приспособление с более мелкой ячейкой — сито. Поэтому хлеб и назвали ситным. Он был довольно дорог, считался символом достатка и выставлялся на стол для угощения самых дорогих гостей.

Слово «ситный» применительно к другу означает «высшую пробу» дружбы. Разумеется этот оборот иногда используется в ироническом оттенке.

7 пятниц на неделе

В старину пятница была базарным днем, в который было принято исполнять различные торговые обязательства. В пятницу товар получали, а деньги за него договаривались отдавать в следующий базарный день (в пятницу следующей недели). О нарушителях подобных обещаний говорили, что у них семь пятниц на неделе.Но и это не единственное объяснение! Пятница считалась раньше свободным от работы днем, поэтому подобной фразой характеризовали бездельника, у которого каждый день — выходной.

Куда Макар телят не гонял

Одна из версий происхождения этой поговорки такова: Петр I находился в рабочей поездке по рязанской земле и в «неформальной обстановке» общался с народом. Так случилось, что все встретившиеся ему в пути мужики назвались Макарами.

Царь сначала очень удивлялся, а потом сказал: «Быть же вам всем отныне Макарами!"Якобы с тех пор, «Макар» стал собирательным образом русского крестьянина и всех крестьян (не только рязанских) стали называть Макарами.

Шарашкина контора

Свое странное название контора получила от диалектного слова «шарань» («шваль», «голытьба», «жульё»). В старину так называли сомнительное объединение жуликов и обманщиков, а сегодня это просто « несолидная, ненадежная» организация.

Не мытьем, так катаньем

В старину прачки-искусницы знали, что хорошо прокатанное белье будет свежим, даже если стирка произведена совсем не блестяще. Поэтому, погрешив в мытье, они добивались нужного впечатления «не мытьем, так катаньем».

Гол как сокол

«Гол, как сокол», говорим мы о крайней нищете. Но это поговорка к птицам не имеет никакого отношения. Хотя орнитологи утверждают, что соколы действительно во время линьки теряют свои перья и становятся почти голыми!

«Соколом» в старину на Руси называли таран, орудие из железа или дерева в форме цилиндра. Его подвешивали на цепях и раскачивали, таким образом пробивая стены и ворота крепостей неприятеля. Поверхность этого орудия была ровной и гладкой, попросту говоря, голой.

Словом «сокол» в те времена называли инструменты цилиндрической формы: железный лом, пест для растирания зерна в ступе и т.д. Соколов на Руси активно использовали до появления огнестрельного оружия в конце XV века.

Жив курилка

«Жив курилка!» — выражение из старинной русской детской игры «Курилка». Правила были просты: участники садились в круг и передавали друг другу горящую лучину, приговаривая: «Жив, жив курилка! Ножки тоненьки, душа коротенька». Тот, в чьих руках лучина гасла, выходил из круга. Получается что «курилка» - это вовсе не человек, как можно было подумать, а горящая щепка которой в старину освещали избу. Она едва горела и дымила, как тогда говорили «курила».

Александр Пушкин не упустил шанса воспользоваться этой языковой двусмысленностью в эпиграмме на критика и журналиста Михаила Каченовского:

— Как! жив еще Курилка журналист?— Живёхонек! всё так же сух и скучен,И груб, и глуп, и завистью размучен,Все тискает в свой непотребный листИ старый вздор, и вздорную новинку.— Фу! надоел Курилка журналист!Как загасить вонючую лучинку?Как уморить курилку моего?Дай мне совет. — Да… плюнуть на него.

В зюзю пьяный

Это выражение мы находим у Александра Пушкина, в романе в стихах «Евгений Онегин», когда речь идет о соседе Ленского — Зарецком:

С коня калмыцкого свалясь,Как зюзя пьяный, и французамДостался в плен...

Дело в том, что в Псковской области, где Пушкин долгое время находился в ссылке, «зюзей» называют свинью. Вообще «как зюзя пьяный» аналог просторечного выражения «пьяный, как свинья».

Делить шкуру неубитого медведя

Примечательно, что еще в 30-х годах XX века в России было принято говорить: «Продавать шкуру неубитого медведя». Эта версия выражения кажется более близкой к первоисточнику, и более логичной, ведь от «поделенной» шкуры пользы нет, она ценится только тогда, когда остается целой. Первоисточник — басня «Медведь и два товарища» французского поэта и баснописца Жана Лафонтена (1621 —1695).

Пускать пыль в глаза

В XVI веке во время кулачных боев нечестные бойцы брали с собой мешочки с песком, и в решающий момент схватки бросали его в глаза соперникам. В 1726 году этот прием был запрещен специальным указом. В настоящее время выпажение «пускать пыль в глаза» употребляется в значении «создавать ложное впечатление о своих возможностях».

Обещанного три года ждут

По одной из версий - отсылка к тексту из Библии, к книге пророка Даниила. Там сказано: «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи тридцати пяти дней», т. е. трех лет и 240 дней. Библейский призыв к терпеливому ожиданию был шутливо переосмыслен в народе, ведь полностью поговорка звучит так: «Обещанного три года ждут, а на четвертый отказывают».

Скатертью дорожка

В одном из стихотворений Ивана Аксакова можно прочитать о дороге, которая «пряма, как стрела, широкою гладью, что скатерть легла». Так на Руси провожали в дальнюю дорогу, и никакого дурного смысла в них не вкладывали. Это первоначальное значение фразеологизма присутствует в Толковом словаре Ожегова. Но там же сказано, что в современном языке выражение имеет смысл обратный: «Выражение безразличия к чьему-нибудь уходу, отъезду, а также пожелание убираться вон, куда угодно». Отличный пример того, как ироничекси переосмысляются в языке устойчивые этикетные формы!

Кричать на всю Ивановскую

В старину площадь в Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Великого, называли Ивановской. На этой площади дьяки оглашали указы, распоряжения и прочие документы, касавшиеся жителей Москвы и всех народов России. Чтобы всем было хорошо слышно, дьяк читал очень громко, кричал во всю Ивановскую.

Раскусить человека

Выражение раскусить человека пришло к нам из тех времен, когда в ходу были монеты из драгоценных металлов. Подлинность их проверяли на зуб: если нет вмятины – монета настоящая.

Тянуть канитель