The Doors продали часть прав на музыку группы

Гитарист The Doors Робби Кригер и родственники клавишника Рэя Манзарека продали часть прав на музыку и бренд группы компании Primary Wave Music. Об этом сообщает «Звук Медиа».

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Уточняется, что сделка не затрагивает права, принадлежащие барабанщику Джону Денсмору и представителям вокалиста Джима Моррисона. Несмотря на это, теперь Primary Wave Music принадлежат многие хиты коллектива, включая Break on Through (to the Other Side), Light My Fire, Hello, I Love You, People Are Strange, Riders on the Storm и L.A. Woman. В компании не уточнили сумму сделки, но назвали ее великим приобретением.

Кригер выразил уверенность, что в Primary Wave Music позаботятся о наследии группы. «Это [сделка] позволит мне помочь многим благотворительным проектам, в которых я задействован, а также поучаствовать в новых», — сказал он.