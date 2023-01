The Doors продали часть прав на музыку группы

Уточняется, что сделка не затрагивает права, принадлежащие барабанщику Джону Денсмору и представителям вокалиста Джима Моррисона. Несмотря на это, теперь Primary Wave Music принадлежат многие хиты коллектива, включая Break on Through (to the Other Side), Light My Fire, Hello, I Love You, People Are Strange, Riders on the Storm и L.A. Woman. В компании не уточнили сумму сделки, но назвали ее великим приобретением.