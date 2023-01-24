Как писали в пушкинскую эпоху

Предлагаем взглянуть на старинные рукописные тексты - Остромирово Евангелие пером писца Григория и донжуанский список Пушкина.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

23 января отметили День почерка. У каждого он свой - сколько людей на Земле - столько и почерков. В письме заложена духовная и интеллектуальная природа. Для каждой эпохи была характерна своя письменная культура, и почерк изменялся. Если обратится к книгам 17 века, то мы вряд ли поймём своих предков. Для этого существует отдельная наука палеография, изучающая письменную культуру, начиная с самых древних времён.

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В Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина представлено Остромирово Евангелие 1056 года - это первая датированная книга, выполненная писцом. Это канонический стиль устава, который мы получили от греков, но записан он не греческими буквами, а кириллическими.

- Здесь нет деления на предложения - это сплошной текст, но он всё равно читается. Даже страшно прикоснуться к книгам предков. Но буквы-то одни и те же, и прочитать мы их можем. Здесь мы видим почерк писца Григория. Он, кстати, оставил своё имя и обращался к тем, кто будет читать, чтобы те были снисходительны к нему, так как он мог совершить какие-то ошибки. Если в печатной книге мы получаем готовый текст, стандартный, то здесь человеческая природа присутствует. Мы чувствуем дыхание писца в создании рукописи Евангелия, который он написал для боярина Остромира, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" заведующая Отделом "Центр книжных памятников" Лариса Пономарёва.

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Главную ценность коллекции Пушкинки составляет подлинный рукописный документ из личной библиотеки Петра Людовиковича Драверта (1879-1945). Он был профессором СИБАКА (ныне Омский государственный аграрный университет - прим. ред.) . Его библиотека уникальна тем, что в ней сохранились книги и его деда Станислава, и его отца Людовика, и его сестры Ксении. Дед Станислав Драверт возглавлял канцелярию генерал-губернатора в Вятке, сегодня это Киров. Вятку в то время во второй трети 19 века посещали и Салтыков-Щедрин, и Герцен, и он встречался с ними. В 1850-е годы он лично общался с Натальей Гончаровой, тогда уже с вдовой Александра Сергеевича Пушкина. Вполне возможно, что она передала рукопись, которая сегодня находится в фонде библиотеки.

- Это рукопись Александра Сергеевича Пушкина "Бахчисарайский фонтан", которая была сделана с печатного издания. Если сегодня ты захотел прочитать какие-то произведения поэта, ты можешь найти их либо в интернете, либо свободно купить. В эпоху Пушкина книги быстро раскупались его друзьями. Тираж был маленький: от 500 до 1000, поэтому книг Пушкина не хватало, и образованные люди их переписывали, - сказала Лариса Пономарёва.

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Рукопись "Бахчисарайского фонтана " обёрнута в обыкновенный лист, где почерком самого Петра Драверта сделана следующая запись: "Эта поэма переплетена и переписана дедом моим Станиславом Ивановичем Дравертом", то есть с печатного издания, которое было выпущено в 1827 году, оно было переписано.

- "Бахчисарайский фонтан" - это текст, который необыкновенно востребован. Это была одна из самых любимых поэм Пушкина у современников, так как это восточная экзотика, такие необычайные страсти. Современники любили не все произведения Пушкина, а вот "Бахчисарайский фонтан" пользовался особой популярностью. То, что у нас сохранился этот уникальный, бисерный, каллиграфический почерк пушкинской эпохи, большая удача. Я думаю, не так много в России подобных экземпляров, а в Омске он единственный, - отметила Лариса Пономарёва. - С какой любовью он был переплетён. Если посмотреть на форзацы, то видно, что использовалась на тот момент прекрасная европейская бумага, а какой золотой обрез. Это - драгоценность, одна из жемчужин личной библиотеки Петра Драверта. Но самое главное - мы можем воспроизвести этот почерк, внимательно всмотревшись в графику каждой буковки. Она очень похожа на пушкинский почерк. В то время люди учились эталону каллиграфической культуры одними и теми же учителями. Вот сейчас уже так не пишут, мы потеряли буквы: тогда их было 39, а сейчас в нашем алфавите 33 буквы.

В конце 20 века в библиотеку имени А. С. Пушкина поступило уникальное издание - факсимиле (издания, которые воспроизводят уникальную рукопись во множестве экземпляров - прим. ред.) рукописи Пушкина.

В свет вышло всего 500 экземпляров этого издания, и в мире оно разошлось по городам-миллионникам, в Омске хранятся 7 томов. В них есть как лицевые рукописи, которые Пушкин готовил как текст к печати, так и его черновики. И если сравнить омский "Бахчисарайский фонтан" с пушкинскими рукописями, то мы увидим очень похожую графику.

- Почему нужен был в пушкинскую эпоху каллиграфический почерк? Потому что это была мода. Когда ты появлялся в салонах, ты должен был каким-то образом отметить своё явление в альбоме - сделать какой-то росчерк, либо написать что-то. Пушкин, который приехал из Михайловского, оказался в центре салонной жизни и однажды попал в дом к Ушаковым и влюбился в младшую дочь Елизавету. В её альбоме он оставляет свой донжуанский список, - поделилась Лариса Пономарёва. - Посмотрите, как деликатно карандашиком он написал имена. Потом он нарисовал себя в монашеском обличии и написал: "Не искушай меня без нужды". А кто его искушает? Бес! Вот и его мы видим в альбоме.

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