Масленица 2023: дата, суть, история и традиции праздника

Изначально Масленица – языческий праздник, однако с приходом христианства ее традиции изменились, но не исчезли совсем и живы до сих пор.

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«Рамблер» рассказывает, как отмечали Масленицу раньше, в чем смысл этого праздника, какие есть традиции и приметы.

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Когда будет Масленица в 2023 году

Каждый год масленичная неделя приходится на разные даты. Это связано с тем, что Масленица отмечается за неделю до Великого поста, а его начало зависит от того, когда будет Пасха. В 2023 году Масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля.

История Масленицы

На Руси празднование Масленицы было связано с прославлением языческих богов. Правда у историков версии расходятся: одни говорят о боге солнца Яриле, другие указывают на бога домашнего скота Волоса, или Велеса. Но с приходом христианства все это стало неважно. Масленичную неделю еще называли сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. В эти дни разрешались все молочные продукты, яйца и рыба. А вот мясо есть было уже нельзя. Второе название недели – мясопустная. В западной традиции за неделю до поста проходили карнавалы. Кстати, само название также говорит о том, что в эти дни не принято было есть мясо, в переводе с латыни carnis vale – «прощай мясо».

Традиции праздника

В языческие времена на Масленицу устраивали настоящий разгул, доходило даже до убийств. Одним из популярных развлечений были кулачные бои стенка на стенку. В последний день Масленицы сжигали чучело зимы, чтобы скорее наступила весна.

Православная церковь не смогла изжить традиции Масленицы, но тем не менее праздник стал добрее и скромнее. В эти дни все также было принято печь блины и сжигать чучело зимы, но одновременно последний день Масленицы стал Прощеным воскресеньем, когда люди просили друга у друга прощения за причиненное так или иначе зло, а суббота стала – родительской, в этот день поминали усопших.

Что было принято делать в каждый день Масленицы

Понедельник — встреча. В этот день пекли первый блин, его было принято отдавать бедным. Вторник — заигрыши. На этот день планировали смотрины, родители жениха и невесты договаривались о предстоящей свадьбе, играть которую можно было после Пасхи. Среда — лакомка. К теще на блины было принято ходить именно в этот день. Четверг — разгул. Первые три дня масленичной недели назывались узкой Масленицей, а с четверга начиналась широкая, когда нужно было приготовиться и отложить все дела, а только лишь печь блины, отдыхать и радоваться. В четверг начинались масленичные гуляния с песнями, плясками, катанием на санях и с горок и взятием снежной крепости. Пятница — тещины вечерки. В этот день в гости заглядывает уже теща, а зять ее встречает и угощает. Суббота — золовкины посиделки. В этот день женщины приглашают и угощают родственников мужа. Воскресенье — проводы. В этот день доедают все, что было наготовлено ранее, а что съесть не получилось, сжигали вместе с чучелом зимы, а пепел нужно было развеять над полями и огородами, чтобы год был урожайным.

Приметы на Масленицу

По блинам наши предки определяли, каким будет следующий год. Чем больше испечь блинов на Масленицу, тем более сытным и богатым будет весь год. Если блины хорошо снимаются со сковороды, год будет легким и удачным, а если прилипает, то нужно готовиться к трудностям. Если блины плохо снимаются у незамужней девушки, то замуж она не выйдет еще три года. Чтоб год стал денежным, в среду нужно поесть горох, а в четверг блинов. Если блины получаются с красивыми ровными краями, то и отношения с любимым сложатся прекрасными.

Как испечь блины на Масленицу

Ингредиенты

Кефир – 2 стакана

Яйца – 2 штуки

Пшеничная мука – 30 граммов

Вода (кипяток) – 1 стакан

Сахар – 2 столовые ложки

Растительное масло – 2 столовые ложки

Сода пищевая – щепотка

Приготовление

Заранее достаньте из холодильника яйца и кефир, чтобы они стали комнатной температуры. Затем взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло и кефир. После этого добавьте просеянную муку и щепотку соды. Чтобы не было комочков, используйте миксер. Не прекращая помешивать, влейте кипяток. Раскалите сковородку и приступайте к выпеканию блинов. Это не сложно, но, если вы печете блины первый раз, не расстраивайтесь из-за того, что что-то не получается. Просто продолжайте!

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