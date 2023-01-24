Масленица 2023: дата, суть, история и традиции праздника

Изначально Масленица – языческий праздник, однако с приходом христианства ее традиции изменились, но не исчезли совсем и живы до сих пор.
«Рамблер» рассказывает, как отмечали Масленицу раньше, в чем смысл этого праздника, какие есть традиции и приметы.
Каждый год масленичная неделя приходится на разные даты. Это связано с тем, что Масленица отмечается за неделю до Великого поста, а его начало зависит от того, когда будет Пасха. В 2023 году Масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля.
На Руси празднование Масленицы было связано с прославлением языческих богов. Правда у историков версии расходятся: одни говорят о боге солнца Яриле, другие указывают на бога домашнего скота Волоса, или Велеса. Но с приходом христианства все это стало неважно. Масленичную неделю еще называли сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. В эти дни разрешались все молочные продукты, яйца и рыба. А вот мясо есть было уже нельзя. Второе название недели – мясопустная. В западной традиции за неделю до поста проходили карнавалы. Кстати, само название также говорит о том, что в эти дни не принято было есть мясо, в переводе с латыни carnis vale – «прощай мясо».
В языческие времена на Масленицу устраивали настоящий разгул, доходило даже до убийств. Одним из популярных развлечений были кулачные бои стенка на стенку. В последний день Масленицы сжигали чучело зимы, чтобы скорее наступила весна.
Православная церковь не смогла изжить традиции Масленицы, но тем не менее праздник стал добрее и скромнее. В эти дни все также было принято печь блины и сжигать чучело зимы, но одновременно последний день Масленицы стал Прощеным воскресеньем, когда люди просили друга у друга прощения за причиненное так или иначе зло, а суббота стала – родительской, в этот день поминали усопших.
По блинам наши предки определяли, каким будет следующий год. Чем больше испечь блинов на Масленицу, тем более сытным и богатым будет весь год. Если блины хорошо снимаются со сковороды, год будет легким и удачным, а если прилипает, то нужно готовиться к трудностям. Если блины плохо снимаются у незамужней девушки, то замуж она не выйдет еще три года. Чтоб год стал денежным, в среду нужно поесть горох, а в четверг блинов. Если блины получаются с красивыми ровными краями, то и отношения с любимым сложатся прекрасными.
Заранее достаньте из холодильника яйца и кефир, чтобы они стали комнатной температуры. Затем взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло и кефир. После этого добавьте просеянную муку и щепотку соды. Чтобы не было комочков, используйте миксер. Не прекращая помешивать, влейте кипяток. Раскалите сковородку и приступайте к выпеканию блинов. Это не сложно, но, если вы печете блины первый раз, не расстраивайтесь из-за того, что что-то не получается. Просто продолжайте!
Считайте, что это главное, ради чего вообще все затевается. Поставьте на стол красную рыбу, селедку, красную икру, сметану, варенье, сгущенку. И каждый, кто придет к вам в гости на блины, сможет свернуть для себя свой самый красивый и вкусный блин. Если на следующий день, что-то останется, можно приготовить другие начинки, например, с творогом или мясом. Свернуть из них трубочки и слегка обжарить на сковороде, буквально чтобы только разогреть, а не до румяной корочки.