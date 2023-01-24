Что произошло на пике Ленина в 1990 году

В июле 1990 года на пике Ленина произошла крупнейшая в истории альпинизма трагедия. Во время восхождения погибли 43 человека, среди которых были не только советские граждане, но и чехи, шведы, израильтяне, испанцы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Одна из высочайших вершин Центральной Азии — пик Ленина (7134 метра), считалась горой безопасной. Впервые свой «агрессивный настрой» она проявила в 1974 году, когда во время восхождения в полном составе погибла женская команда Эльвиры Шатаевой. После этого гора вновь утихла — на 16 лет.

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В июле 1990 года на пике Ленина должен был состояться отбор участников в очередную советскую экспедицию в Гималаи. Среди кандидатов была и сборная Ленинградского альпинистского клуба во главе с опытнейшим спортсменом Леонидом Трощиненко.

В пятницу, 13 июля, 1990 года спортсмены сделали привал на высоте 5200 метров — на площадке, которая получила из-за своей формы прозвище «сковорода». Утром скалолазы планировали продолжить покорение семитысячника. Но завершить начатое им не удалось. Вечером на лагерь сошла лавина.

Ширина снежной массы составляла около полутора километров, а вверх по склону — около километра. Всё, что находилось в тот момент на «сковородке», было сметено в считанные секунды. Из 45 человек, которые либо готовилось ко сну, либо уже спали, выжить удалось двоим.

После трагедии большинство альпинистов были объявлены пропавшими без вести, так как обнаружить их тела не удалось. При этом поисково-спасательные работы Госкомспорту СССР обошлись в 50 тысяч рублей. Были задействованы вертолёт Ми-8, магнитометры, ультразвуковые приборы, локаторы, розыскные собаки. Участие в поисках принимал даже петух, способный находить живого человека под снежным завалом.

Поиски останков возобновились только в 2009 году, когда ледник немного подтаял и сместился вниз. Но даже многие найденные трупы идентифицировать так и не удалось — тела мумифицированы до неузнаваемости.