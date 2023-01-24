Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
42 минуты назад

Тайная комната: сколько еще человек можно похоронить в Мавзолее Ленина

Русская семерка

Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади в Москве, скрывает много загадок. И с годами их становится только больше. Так, в 2013 году над траурным залом создателя первого в мире социалистического государства было обнаружено помещение, предназначенное для «дополнительных» захоронений. Ранее о его существовании многие и не подозревали.

Сколько еще человек можно похоронить в Мавзолее Ленина
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Учёные узнали о новой «комнате» в Мавзолее от комендатуры сооружения. Попасть в неё можно через обитую медными листами дверь, которая скрыта в проёме рядом с гербом СССР. Пространство, ранее о котором было известно только ограниченному кругу лиц, является небольшой, «вытянутой», комнатой. Стены помещения отделаны чёрным полированным лабрадоритом.

С одной стороны есть несколько ниш, в которую можно уместить до 56 урн в зависимости от размера. «Тайная комната» по мнению некоторых историков является ничем иным, как колумбарием. При этом, несмотря на то, что она пустует, в ней поддерживается исключительный порядок.

Вероятный колумбарий мог появиться в Мавзолее во время одного из ремонтов — в 1944 или 1974 годах. Также существует версия, согласно которой, «дополнительная» комната была предусмотрена изначально. Но ни на каких чертежах и планах помещение не фигурирует. Предположительно, место в колумбарии должны были занять со временем ближайшие соратники вождя (например, вдова Надежда Крупская, а также братья и сёстры — Анна, Мария, Дмитрий Ульяновы).

Исследователи, утверждающие, что комната существует с момента возведения Мавзолея, полагают — закрыть её приказал Иосиф Сталин. А сделать это могли из соображений сохранения ритуала посещения Мавзолея. К Ленину всегда выстраивались огромные очереди — что в 30-е годы, что в 80-е. Открытие для посещения колумбария значительно бы уменьшило пропускную способность Мавзолея за счёт невозможности разделения людских масс. Держать же «комнату» закрытой для коммунистов не имело никакого смысла.

Возможно, именно поэтому помещение пустует и в наши дни. Но «заполнить» его ведь никогда не поздно…

Истории,Анна Ульянова,Мария Ульянова,Надежда Крупская,Дмитрий Ульянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители