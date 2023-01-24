Сколько еще человек можно похоронить в Мавзолее Ленина

Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади в Москве, скрывает много загадок. И с годами их становится только больше. Так, в 2013 году над траурным залом создателя первого в мире социалистического государства было обнаружено помещение, предназначенное для «дополнительных» захоронений. Ранее о его существовании многие и не подозревали.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Учёные узнали о новой «комнате» в Мавзолее от комендатуры сооружения. Попасть в неё можно через обитую медными листами дверь, которая скрыта в проёме рядом с гербом СССР. Пространство, ранее о котором было известно только ограниченному кругу лиц, является небольшой, «вытянутой», комнатой. Стены помещения отделаны чёрным полированным лабрадоритом.

С одной стороны есть несколько ниш, в которую можно уместить до 56 урн в зависимости от размера. «Тайная комната» по мнению некоторых историков является ничем иным, как колумбарием. При этом, несмотря на то, что она пустует, в ней поддерживается исключительный порядок.

Вероятный колумбарий мог появиться в Мавзолее во время одного из ремонтов — в 1944 или 1974 годах. Также существует версия, согласно которой, «дополнительная» комната была предусмотрена изначально. Но ни на каких чертежах и планах помещение не фигурирует. Предположительно, место в колумбарии должны были занять со временем ближайшие соратники вождя (например, вдова Надежда Крупская, а также братья и сёстры — Анна, Мария, Дмитрий Ульяновы).

Исследователи, утверждающие, что комната существует с момента возведения Мавзолея, полагают — закрыть её приказал Иосиф Сталин. А сделать это могли из соображений сохранения ритуала посещения Мавзолея. К Ленину всегда выстраивались огромные очереди — что в 30-е годы, что в 80-е. Открытие для посещения колумбария значительно бы уменьшило пропускную способность Мавзолея за счёт невозможности разделения людских масс. Держать же «комнату» закрытой для коммунистов не имело никакого смысла.