Кыштымский карлик: кто это был на самом деле

На протяжении многих лет люди мечтают встретиться с представителями внеземных цивилизаций. На данный момент официальной встречи с гостями из космоса, правда, так и не произошло. Однако, то и дело всплывают разные находки — якобы тел пришельцев. Так, во второй половине 90-х годов прошлого столетия в городе Кыштым Челябинской области были найдены останки странного существа, которому приписали внеземное происхождение.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В мае 1996 года пенсионерку Тамару Просвирину, проживающую в городке Кыштым, неожиданно потянуло на местное кладбище. Повинуясь странному порыву, россиянка отправилась на погост прямо среди ночи. Там она на одной из могил нашла небольшое существо (ростом не более 22 сантиметров). У «находки» голова была похожа на луковицу, небольшое тело покрывали глубокие морщины, крупные глаза не имели зрачков и радужной оболочки, а на месте рта находилась узкая прорезь.

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Пенсионерка принесла существо к себе домой и назвала Алёшенькой. Опасное соседство привело к тому, что через несколько месяцев пожилую женщину поместили на принудительное лечение в психушку. Загадочное существо за время отсутствия пенсионерки (жила она одна) погибло от голода.

Мумифицированное тело вскоре было конфисковано правоохранительными органами. Предполагалось, что Просвирина вполне могла подобрать на кладбище человеческий выкидыш. Также говорилось о ребёнке-мутанте, жертве радиоактивного загрязнения Челябинской области. Но патологоанатом, проводивший медицинскую экспертизу, заявил, что у человека, даже мутанта не может быть подобного строения тела. После такого вердикта милиционеры интерес к находке потеряли и передали останки на изучение местным уфологам.

Те в свою очередь стали утверждать, что они принадлежит пришельцу-гуманоиду. Мол, аналогичное строение тел имели все «инопланетные существа», которых когда-либо удавалось подобрать на Земле. Уфологи же и предположили, что Алёшенька вполне мог быть пилотом космического корабля, который потерпел крушение в Челябинской области.